“Love is in the air” es una las últimas telenovelas turcas con gran éxito en España. Desde su estreno, la ficción ha logrado enganchar a los televidentes a partir de la historia de Eda Yildiz, una joven vendedora de flores que comienza una curiosa relación con Serkan Bolat tras perder una beca de estudios por culpa de este rico heredero.

Producida por MF Yapım, “Love Is in the Air” debutó el pasado 8 de julio de 2020 en Turquía a través del canal FOX, con tal éxito que ya ha sido vendida a más de 40 países, donde Mediaset la estrenó en enero de 2021 por Divinity y algunas otros canales de su red. Es famosa esta serie porque cuenta con melodrama que combina el amor y comedia.

Todas las semanas la audiencia ha venido esperando religiosamente el estreno de un nuevo episodio de “Love is in the air”, ya sea para ver directamente por FOX Turquía, por transmisión en vivo desde Youtube o para verlo por Telecinco, Divinity o Mediaset, sin embargo este sábado no habrá episodio nuevo de “Love is in the air”.

¿POR QUE NO HABRÁ CAPITULO DE “LOVE IS IN THE AIR” ESTE SÁBADO?

FOX Turquía anunció que “Love Is in the Air” ha sido renovada por 13 episodios más; es decir, continuará hasta el mes de septiembre. La noticia ha sido bien recibida por los fanáticos que siguen fielmente cada capítulo de la historia de amor de Eda Yildiz y Serkan Bolat.

Además, la cadena estrenó el capítulo 39 que se emitió el sábado 10 de abril y también habían notificado de que sería el último de la actual temporada, al igual que su emisión no se retomaría hasta el próximo junio. “Llegaremos al final de temporada en el capítulo 39 por motivos de salud. Sen Cal Kapimi continuará en junio con nuevos episodios donde lo dejó. ¡Quedaos en el camino!”, dice el comunicado de la productora en las redes sociales.

Según el documento, la razón se encuentra en que el equipo de la serie lleva trabajando sin descanso desde mayo de 2020, la preproducción comenzó incluso antes en abril de 2020-, y en medio de la pandemia. De esta forma, cadena y productora podrán darle un final justo a la historia de amor de Eda y Serkan. Sin embargo, lo que podría estar en duda es la continuación del actor turco en su papel.

Kerem Bürsin todavía no ha firmado su contrato de renovación y se encuentra negociando con la compañía. Eso sí, vale aclarar que actualmente el intérprete tiene un proyecto con Netflix que podría coincidir con las grabaciones de los nuevos episodios; poniéndolo en la difícil situación de elegir entre ambos programas.

Por su parte, su co-protagonista, Hande Erçel se encuentra en una situación similar. La actriz turca ya fue confirmada para la nueva serie “The Ring”, que iba a iniciar rodaje en el verano; no obstante, logró posponer las grabaciones para poder estar en los últimos capítulos de “Love Is in the Air”.

DE QUÉ TRATA “LOVE IS IN THE AIR”

Aunque al principio la relación no es buena, a medida que pasan los días cambia radicalmente. Este acuerdo terminará por cambiar el destino de Eda y Serkan para siempre. El amor, la pasión y el lujo marcarán el romance entre estos dos jóvenes.