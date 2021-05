Eda y Serkan están planeando su boda en “Love Is in the Air”, después de tantas piedras en el camino, los protagonistas parecen tener casi lito el final feliz que tanto soñaban; aunque nada será fácil para la pareja. En el capítulo de esta semana, se hecho, la joven florista fue secuestrada por los secuaces del príncipe Seymen, uno de los aliados de Semiha que busca separar a su nieta del arquitecto.

Lo dicho, Seymen aprovechó la noche de la henna -una de las tradiciones de su familia- para drogar a todas las chicas durante la fiesta y poder así secuestrar a Eda. Pero Serkan sospecha que algo malo le pasará a su amada y va en su búsqueda, el próximo capítulo sabremos si llegó a tiempo o una vez más la pareja protagonista se verá obligada a distanciarse.

Sin embargo, si bien en la trama parece que Eda y Serkan están destinados a sellar su amor con ¡Sí, acepto!, “Love Is in the Air” podría sufrir un cambio inesperado a partir de un detalle pendiente de la producción que arrastra desde ya varias semanas. ¿Qué pasó? Aquí te lo contamos todo.

Hande Erçel interpreta a Eda y Kerem Bürsin a Serkan. La pareja protagonista ha decidido estar juntos a pesar de las adversidades (Foto: Love Is in the Air / MF Yapım)

POR QUÉ PELIGRA LA BODA DE EDA Y SERKAN

Por ahora, los protagonistas están a la espera del desenlace de su amor, aunque en los próximos episodios de la segunda temporada que se estrenará en unos meses, quizás la pareja tenga que volver a pasar por situaciones que pongan sus sueños en riesgo. No solo eso, está también la parte contractual de los actores de “Love Is in the Air”.

Se sabe que, hasta la fecha Kerem Bürsin todavía no ha cerrado las negociaciones para seguir siendo Serkan Bolat en la temporada 2 de la telenovela turca. De momento, el contrato del intérprete turco termina a finales de mayo y su permanencia en la historia está en duda porque su agenda podría cruzarse con otra producción en la que también participará.

Bürsin tiene un proyecto con Netflix, y algunos medios especialistas señalan que posiblemente se trate de una nueva temporada de la serie de vampiros “Immortals”. Producción que también tiene planeado iniciar grabaciones en verano, justo en el mismo momento que “Love Is in the Air” inicia con su segunda temporada. El actor podría estar entre la elección de una u otra ficción.

No obstante, Hande Erçel, su coprotagonista y pareja oficial del actor, ha declarado a un frupo de periodistas en Estambul que Kerem Bürsin continúa viviendo en Turquía y que no se ha mudado a Estados Unidos, tal y como se venía hablando días antes.