Tras una exitosa primera temporada, “Love Is In the Air” (“Sen Çal Kapım” en su idioma original) regresó con su segunda entrega que se estrenó el 9 de junio de 2021 en Turquía. La telenovela turca, protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, se ha convertido en un éxito internacional que ha cautivado a miles de seguidores en el mundo.

Cabe señalar que la primera temporada de “Love is in the air” terminó el pasado 17 de abril en Turquía. Sin embargo, en España se siguen emitiendo los capítulos finales de la historia de amor de Eda y Serkan.

La segunda temporada de “Love Is In the Air” se está trasmitiendo en su país de origen a través de FOX Turquía. Esta nueva entrega inició con un salto en el tiempo de cinco años, donde los protagonistas una vez más están separados. La pregunta que ha surgido entre los seguidores de la serie es: ¿por qué Eda y Serkan están distanciados en los nuevos capítulos?

“LOVE IS IN THE AIR”: POR QUÉ SE SEPARARON EDA Y SERKAN EN LA TEMPORADA 2

En el primer capítulo de la segunda temporada de “Love Is In the Air” vemos que Eda y Serkan Bolat se reencuentran luego de estar separados cinco años. El arquitecto y la florista vuelven a verse las caras, lo que ocasiona que sus corazones vuelven a latir con la misma intensidad, pero ambos tienen otras prioridades.

“¿Qué hace ella aquí después de todos estos años? (...) ¿Por qué mi corazón late de nuevo?”, se podía ver a Serkan preguntándose en el tráiler publicado, mientras Eda aparecía junto a él en una rueda de prensa con un galardón en la mano. Además, una niña preguntaba: “mamá, ¿este hombre es mi papá?”.

Conforme va avanzando el episodio, vemos que Serkan guardaba el collar de Eda (que antes era su anillo de flores) en la caja fuerte de su oficina porque significa mucho para él, dando a entender que el joven no ha conseguido olvidar a su amor.

Durante los cinco años en que estuvieron separados, Eda estuvo en Italia donde construyó una carrera como paisajista. Sin embargo, vuelve a Estambul, compra una casa para ella y su hija, e inaugura un hotel jardín.

Cabe recordar que Eda permaneció al lado de Serkan cuando éste perdió la memoria y posterior se descubrió que tenía un tumor en el cerebro. Sin embargo, el arquitecto se obsesionó con la enfermedad, decidió enfocarse en el trabajo y terminaron separándose.

Por su parte, Eda, decidió ocultar la existencia de su hija Kiraz a Serkan porque pensó que él no quería ser padre, o no era capaz de ser padre, y no quería que su hija se pasara toda su vida sintiéndose como alguien no deseado.

Tras su paso por Italia, Eda está de regreso en Turquía. Sin embargo, el capítulo no explica muy bien por qué lo hizo. ¿Sería para poder pasar más tiempo con Kiraz en lugar de viajar y trabajar? Estas y otras interrogantes tendrán respuesta en los próximos capítulos de “Love Is In the Air”.

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER “LOVE IS IN THE AIR” EN ESPAÑA?

De acuerdo con la parrilla de programación de Telecinco, “Love Is in the Air” empezará a las 23:00 hasta la 01:45 horas. En tanto, Divinity transmite de lunes a viernes a las 17:45 y a las 22:00 horas.