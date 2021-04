‘Love is in the air’ es una de las telenovelas turcas más exitosas de los últimos años que está dando de qué hablar en todo el mundo. Y es que la química de sus protagonistas ha logrado que “Sen Çal Kapim” (título original de la telenovela) se convierta en un fenómeno televisivo a partir de la historia de amor de Eda Yildiz y Serkan Bolat.

La exitosa producción debutó el 8 de julio de 2020 en Turquía por el canal Fox, con tal furor que ya fue vendida a más de 40 países, incluido España, donde Mediaset la estrenó en enero de 2021 por Telecinco.

El éxito de ‘Love is in the air’ es indiscutible, a tal punto que FOX Turquía anunció que la serie fue renovada por 13 episodios más; es decir, continuará hasta el mes de septiembre. La noticia ha sido bien recibida por los fanáticos que siguen fielmente esta historia que, en cada capítulo, se pone más interesante.

“Love Is in the Air” es una comedia romántica protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin. (Foto: MF Yapım)

“LOVE IS IN THE AIR”: POR QUÉ SERKAN BOLAN PODRÍA TERMINAR EN PRISIÓN

En el capítulo 78 de ‘Love is in the air’, el público fue testigo de una de las reuniones más decisivas de la historia de ‘Art Life’. Estamos hablando del encuentro con un príncipe heredero que pertenece a una de las familias más ricas y prestigiosas del mundo.

Semiha es la encargada de hacer llegar esta propuesta a Serkan Bolat. No solamente tiene intenciones de ganarse al resto de la empresa con este nuevo cliente, sino que hay algo más. La abuela de Eda Yildiz quiere que ella y el príncipe heredero tengan una relación sentimental.

En el episodio 79, las cosas se complican para Eda Yildiz y Serkan Bolat. La pareja protagonista disfrutaba de un bonito momento navideño cuando las autoridades interrumpieron la escena preguntando por el empresario.

“Sé que este no es el momento adecuado, pero tengo que decirte una cosa…”, dice Serkan, pero no puede terminar la frase ya que dos agentes de policía se presentan ante él. Alguien lo denunció y tiene que ir a la comisaría a enfrentar a la justicia.

¿Quién denunció a Serkan? ¿De qué se le acusará? Todo parece indicar que la que está detrás de todo esto es la abuela de Eda. Y es que ella le advirtió a su nieta que si no le hacía caso seguiría adelante con un diabólico plan para acabar con los Bolat y su empresa.

“Love Is in the Air” fue estrenada originalmente el 8 de julio de 2020 en Turquía por el canal FOX, bajo el título de "Sen Çal Kapımı" (Foto: MF Yapım)

“LOVE IS IN THE AIR”: CÓMO Y A QUÉ HORA VER “LOVE IS IN THE AIR”

Para el público español, ‘Love is in the air’ es emitida los martes por Telecinco a las 10:00 pm (hora local) y de lunes a viernes por Divinity a las 5:15 pm y 9:15 pm (hora local).

Telecinco: Martes a las 10:00 pm

Divinity: De lunes a viernes a las 5:15 pm y 9:15 pm

Además, el programa está disponible en Mitele, la plataforma de streaming de Mediaset, cuya suscripción Mitele PLUS básico tiene un valor de 4 euros al mes. Hasta el momento, hay más de 60 capítulos de la serie disponibles en este servicio.