“Love Is in the Air” continúa cautivando al público con la historia de amor de Eda y Serkan, interpretados por Hande Erçel y Kerem Bürsin. Desde que se estrenó el pasado 9 de agosto por Divinity, la segunda temporada ha dado de qué hablar con las sorpresas que se han revelado en los nuevos capítulos de la serie turca que es un éxito en España y otros países del mundo.

La segunda temporada de “Love Is in the Air” inició con un salto en el tiempo de cinco años, en el que Eda y Serkan están nuevamente separados. Además, los protagonistas tienen una hija en común, Kiraz, aunque el arquitecto aún desconoce que es el padre de la pequeña porque la florista decidió ocultárselo.

El reencuentro de Eda y Serkan ha ocasionado todo tipo de situaciones: los protagonistas de “Love Is in the Air” se han dado cuenta que siguen enamorados el uno del otro, además Kiraz está dejando pistas sobre su verdadera identidad y está despertando las sospechas de todos sobre quién es su verdadero padre. Pero, ¿por qué Eda y Serkan se separaron antes del nacimiento de Kiraz? Aquí la explicación.

"Love Is in the Air" es protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin (Foto: MF Yapım)

¿POR QUÉ SERKAN SE SEPARÓ DE EDA ANTES DEL NACIMIENTO DE KIRAZ EN “LOVE IS IN THE AIR”?

La segunda temporada de “Love Is in the Air” empezó con un salto en el tiempo de cinco años, mostrándonos a Eda y Serkan nuevamente separados. Ellos se reencuentran sorpresivamente y empiezan a trabajar juntos en un nuevo proyecto en la ciudad de Estambul.

Al escuchar la propuesta, la florista piensa que esta situación es una oportunidad para poder acercar a Serkan y la pequeña Kiraz. Por ese mismo motivo, Eda termina aceptando volver a Estambul después de tanto tiempo.

En el más reciente episodio, los protagonistas de “Love Is in the Air” se han vuelto a besar cinco años después de romper su relación. Tras descubrir que Eda todavía guardaba la púa que le regaló en una de sus primeras citas, Serkan se ha sincerado sobre sus sentimientos.

“Dime la verdad. Dime que no me has olvidado. Eda, todavía te quiero. Si me dices la verdad te dejaré ir”, le dice a Serkan, quien no puede negar el amor que aún siente por la florista.

Además, el arquitecto ha tratado de explica por qué se comportó de una forma tan tirana con Eda en el pasado y reveló que no supo cómo lidiar con su enfermedad que lo llevó a pasarla tan mal.

“Estoy enamorado de ti. Estuve a punto de morir y estaba muy confuso. No sabía qué hacer ni cómo hacerlo. No quería arrastrarte conmigo a ese agujero pero siempre te he amado”, le dice Serkan a la florista mientras la sorprende con un beso.

Tras el inesperado beso, Serkan confirmará que sus sentimientos hacia Eda no han cambiado y que la sigue queriendo, además tratará de hacer cualquier cosa para recuperarla. Por su parte, la florista le dejará un mensaje que lo dejará pensado: “No eres tú quien toma las decisiones, esta vez soy yo”. ¿Es el inicio de una reconciliación?

¿CUÁL ES EL HORARIO DE ESTA SEMANA DE “LOVE IS IN THE AIR” POR DIVINITY?

La segunda temporada de “Love Is in the Air” se estrenó el pasado 9 de agosto en España. Desde entonces, la telenovela turca se emite de lunes a viernes a las 17:45 horas por Divinity.

Cabe recordar que si quieres disfrutar de ‘Love is in the air’ y las telenovelas más exitosas de Divinity completas y además ver los capítulos por adelantado, debes suscribirte a Mitele PLUS.