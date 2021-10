Luego de pasar por todo tipo de situaciones que pusieron a prueba su amor, Eda y Serkan por fin se casaron. Los fans de “Love Is in the Air” disfrutaron de uno de los momentos más esperados de esta historia, titulada originalmente “Sen Çal Kapımı”, que tiene como protagonistas a Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los actores turcos más populares del momento.

La producción otomana se estrenó el 8 de julio de 2020 en Turquía, ganando miles de seguidores con rapidez, lo que le permitió llegar a más países y convertirse en un fenómeno internacional. “Love Is in the Air” cuenta con dos temporadas, conformada por 52 episodios de 120 minutos, que contienen altas dosis de diversión y algo de drama.

“Love Is in the Air” también repitió su éxito en España, donde se emitió inicialmente por Telecinco y actualmente por Divinity. A pesar de los constantes cambios de horario por parte de Mediaset, la telenovela turca continúa teniendo acogida entre sus seguidores que no se pierden ningún detalle de la historia de Eda y Serkan, quienes se enfrentarán a nuevos problemas. ¿Qué pasará ahora? A continuación, te contamos más detalles.

“Love Is in the Air” está protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin (Foto: MF Yapım)

¿POR QUÉ SERKAN Y EDA SE PELEAN EN SU LUNA DE MIEL?

Después de celebrar su unión en matrimonio junto a sus amigos y su familia, Eda y Serkan amanecen juntos y más enamorados que nunca. “¿Estoy soñando o hay un hada en mi cama?”, le dice el arquitecto a la florista al despertarse. La pareja pasa todo el tiempo que pueden abrazados y comiéndose a besos.

Pero la felicidad les dura poco. Cuando los protagonistas de ‘Love is in the air’ están disfrutando de su luna de miel en Italia, Eda descubre lo que está ocurriendo en Estambul. Piril pondrá al tanto a su amiga de la delicada situación por la que está atravesando la empresa.

“Cometimos un error de cálculo. No hemos podido pagar el préstamo que pedimos para lo de Qatar y nos han bloqueado todas las cuentas. Voy a arreglarlo, de momento no le digas nada. Se pondrá a gritar y vendrá aquí. Arruinará la luna de miel”, le informa Piril a la florista.

Eda decide confiar en Piril y hace lo imposible para que Serkan evite gastos innecesarios (Foto: MF Yapım)

Los problemas financieros de la empresa terminan por arruinar la luna de miel de Eda y Serkan. La florista decide confiar en Piril y hace lo imposible para que Serkan evite gastos innecesarios y que así no se percate de lo que está ocurriendo. Sin embargo, el comportamiento de su mujer confundirá y molestará a Serkan.

El arquitecto, ajeno todavía a que el proyecto de Qatar se ha venido abajo, hace planes para disfrutar con su esposa de su luna de miel. Sin embargo, Eda hace todo lo posible por evitar que su amado use la tarjeta de crédito y se entere de la verdad.

Cuando él habla de pasar el día en el lago, Eda logra disuadirle para que no salgan de la habitación. “Si usa la tarjeta de crédito se dará cuenta de que estamos en bancarrota”, piensa.

Serkan aún no sabe que el proyecto de Qatar se ha venido abajo (Foto: MF Yapım)

Serkan no entiende qué le pasa a su esposa y llama a Engin comentándole la situación: “Desde que nos casamos se ha vuelto tremendamente tacaña y no entiendo qué le ocurre”. Su amigo, que sabe toda la verdad, trata de tranquilizarlo: “Son cosas que pasan en los matrimonios, la gente cambia cuando se casa, no te preocupes”.

Después, Eda le pide a Serkan que vuelvan a Estambul: “Echo de menos a mi hija y me siento muy mal sin ella”. El empresario, aunque algo enfadado porque no quiere regresar, accede a los deseos de su esposa. Incluso, acepta que se marchen en clase turista: “¿De verdad que quieres coger un vuelo económico?”, le dice a Eda. ¿Los problemas económicos de la empresa afectarán la relación de Eda y Serkan? ¿Qué pasará en el próximo capítulo de ‘Love is in the air’?