La segunda temporada de “Love is in the air” (“Sen Cal Kapimi” en su idioma original) nos sigue llenando de muchas emociones con las revelaciones que se vienen haciendo a lo largo de cada episodio. Y es que luego de que Eda Yildiz decidió confesarle a Serkan que él es el verdadero padre de Kiraz, todo ha cambiado en la vida del empresario.

Y aunque Bolat, en un inicio, pensó que no podía enfrentar el hecho de tener una hija, poco a poco ha ido tomando consciencia que tiene una personita muy especial en su vida y a la cual ya había estado frecuentando y ganándose su confianza.

¿Cómo logrará ganarse más a Kiraz el arquitecto? ¿Cuál será su relación con Eda, como madre de su hija? ¿Cómo enfrentará que la pequeña sienta a Burak como alguien incondicional? Esta y otras preguntas las absolveremos cuando se emitan los nuevos episodios de la exitosa telenovela turca, que no sólo ha batido récord de sintonía en el país otomano, sino también en las naciones donde ha llegado.

¿QUÉ PASARÁ ESTA SEMANA EN “LOVE IS IN THE AIR” 2?

No solamente Serkan es el que está pasando por un nuevo proceso al haberse enterado de que Kiraz es su hija, sino también la niña.

UNA SORPRESA QUE SALE MAL

Serkan provoca un desastre cuando entra de madrugada a la casa de Eda (Foto: MF Yapım)

El empresario está decidido a ganarse la confianza de Kiraz y demostrarle que ella es su prioridad, por eso en el día de su cumpleaños trata de cumplir su promesa: ir a despertarla cuando esté durmiendo. Esta era una magnífica idea, sino no hubiera sido porque Serkan se presentó de madrugada a la casa de Eda, pero debido a la oscuridad provocó un desastre causando la reacción de Yildiz quien salió a confrontar al que se había metido a su vivienda.

“¿Abres los aspersores y sales con un palo? ¿Esto es lo que haces si aparece un pervertido? Estás loca de remate”, le menciona Bolat ante los reclamos de la joven madre, quien tras recordar que era una sorpresa lo hace pasar.

SERKAN PEDIRÁ LA CUSTODIA DE KIRAZ SIN SABERLO

Aydan convence a su hijo de firma runos papeles para que le dé su apellido a Kiraz (Foto: MF Yapım)

Aydan quiere recuperar todo el tiempo perdido que pasó alejada de su nieta y le propone a Serkan pedir la custodia de la niña, algo a lo que él se opone de inmediato, pues no quiere quitarle a Kiraz; sin embargo, en un juego de palabras su madre le menciona que será una tenencia compartida y le hace firmar unos papeles.

El empresario desconoce por completo lo que está firmando, creyendo ciegamente en lo que su progenitora le ha planteado, pues piensa que solamente pedirá registrar a la menor con su apellido.

SERKAN SIENTE CELOS DE BURAK

Serkan está celoso de la amistad entre Borak y Kiraz (Foto: MF Yapım)

Mientras Serkan empieza a entablar una relación de padre e hija, todo cambia cuando Kiraz menciona a Burak, o Buba como le dice ella. En ese instante, el arquitecto siente celos por la amistad que tienen ambos y se lo hace saber a Eda. “Ya creo que no hace falta que venga porque ahora el padre de Kiraz está con ella”, le señala a Yildiz, quien asegura que su presencia no es una amenaza. “No tiene nada que ver con que tú seas el padre de Kiraz. No te entrometas”, le contesta.

Pero él no se queda callado: “Me has explicado que no te moleste y que no me quieres contigo, pero yo si te quiero. Pero ¿sabes lo que me importa? Solo que mi hija me quiera”, le menciona.

¿CÓMO VER LA SEGUNDA TEMPORADA DE “LOVE IS IN THE AIR”?

Serkan sorprende a Kiraz con un disfraz de astronauta el día de su cumpleaños (Foto: MF Yapım)

Para que no te pierdas ninguno de los episodios de la segunda temporada de “Love is in the air”, puedes conectarte a la programación de Divinity, que transmite la telenovela turca de lunes a viernes a las 17:45 horas.

Asimismo, te comentamos que este capítulo ya está disponible en Mitele PLUS y puedes verlo antes que nadie, solamente deberás suscribirte para mirar la novela sin interrupciones.