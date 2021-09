¿Qué pasará en “Love Is in the Air”? La temporada 2 telenovela turca “Sen Cal Kapimi” mantiene la expectativa del público sobre la relación entre Eda (Hande Erçel) y Serkan (Kerem Bürsin), quienes ahora deben estar juntos por el bien de Kiraz (Maya Başol), su hija, y debido a un mandato judicial que los obliga a vivir como familia durante 15 días. Los protagonistas, sin embargo, hacen cada día más difícil la convivencia, aunque esto ha despertado más el interés de la audiencia, como lo hicieron “Mi hija” (“Kizim”) y “Mujer” (“Kadin”).

La comedia romántica debutó en Turquía el 8 de julio de 2020 y, a pesar de su género televisivo, consiguió tener una segunda temporada que apareció el de junio de 2021. ¿Cuántos capítulos tiene “Love Is in the Air”? En total, en su emisión original, tiene 130 episodios.

De esta manera, la serie otomana consiguió mayor notoriedad en su tierra natal y pudo traspasar sus fronteras y aterrizar en otros países, como España, donde empezó a emitirse en enero de 2021 y, a la fecha, se encuentra trasmitiendo episodios nuevos a través del canal Divinity.

¿De qué trata “Sen Cal Kapimi” o “Me robaste el corazón”? La producción cuenta la historia romántica de Eda y Serkan. Los protagonistas, en un comienzo, se conocieron en una situación difícil para ella, una florista que pierde una beca y culpa al acaudalado hombre de su desgracia. Él le propone un trato a cambio de pagarle sus estudios: que finja ser su pareja. Así, su vida cambiará radicalmente cuando se conozcan más.

La telenovela turca "Love is in the air" ha cautivado a los espectadores de más de 40 naciones (Foto: MF Yapım)

¿QUÉ SUCEDERÁ EN “LOVE IS IN THE AIR” POR DIVINITY?

En un inicio, “Love Is in the Air” se emitía por Telecinco en España, pero luego llegó a formar parte de la parrilla televisiva de Divinty. En los próximos capítulos de la telenovela turca, se desarrollará más la tensa y por momentos familiar convivencia de Eda, Serkan y Kiraz.

El protagonista se ha ilusionado por la forma en que se están dando las cosas y sueña con que se conviertan en una familia de verdad. Hasta se imagina cómo ambos pueden cuidar a Kiraz en el futuro. Pero Eda no tiene los mismos planes. “Ya no voy a soñar más, me guardaré eso para mí. Debemos llegar a un acuerdo, tomar decisiones juntos, tenemos que hablarlo todo y ser capaces de tomar una decisión. No voy a hacerme ilusiones”, dice Serkan ante la negativa de su expareja.

Mientras que Kiraz, al comer un pastel de fresas, ha terminado con un shock anafiláctico por su alergia a dicha fruta. Es llevada al hospital y, por fortuna, se mantiene estable. El mal rato hacen dudar a Serkan de su capacidad de cumplir con la paternidad, pero Kiraz lo tranquiliza al llamar, por primera vez, papá. Y también lo sorprende al pedirle que le dé un hermanito. ¿Se recuperará totalmente la niña después del incidente?

¿QUIÉN ES EL PADRE DE SERKAN?

Otro de los puntos que se desarrollarán en los próximos capítulos de esta semana de “Love Is in the Air” en Divinity es la identidad del verdadero padre de Serkan. Kiraz es quien llama “abuelo” a Kemal, a pesar de la molestia de su padre. Ante esto, Aydan prefiere decirle, de una vez, la verdad a su hijo: “Tu padre no es Altpekin; es Kemal”, le dice en un mensaje de texto. ¿Cómo reaccionará Serkan ante esta revelación?

Kiraz ha pasado un terrible momento pero dio una sorpresa a Serkan, su padre. (Foto: MF Yapım)

¿SERKAN Y EDA VOLVERÁN A ESTAR JUNTOS?

Eda y Serkan tendrán tensos momentos ante la convivencia que les ha programado un juez durante 15 días. Aunque Eda siempre le pondrá paños fríos a las ilusiones de Serkan, el millonario no podrá con su genio y se mudará con casi todas sus pertenencias, como si fuera a vivir el resto de su vida ahí. Eda, al ver el grupo de mudanza, se molesta y le grita: “Me las vas a pagar, Serkan Bolat”. ¿Eda romperá las reglas y retirará de su casa a Serkan?

¿DÓNDE VER “LOVE IS IN THE AIR”?

La telenovela turca “Love Is in the Air” se emite todas las semanas, de lunes a viernes, a través de la señal de Divinity en España. El horario de los nuevos capítulos está programado para las 17:45 horas. Además, los televidentes pueden ver los episodios de manera online y en directo a través de Mitele PLUS, la plataforma de streaming que también cuenta con todo lo que se ha visto hasta ahora y adelantos de las nuevas entregas del día en la pantalla chica.