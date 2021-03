Aunque muchos anhelaban que el amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, protagonistas de “Love is in the air” (“Sen Cal Kapimi”, en su idioma original), sobrepase las pantallas, al parecer esto no podrá hacerse realidad, luego de que los medios turcos deslizaran la posibilidad de que la actriz que da vida a Eda Yıldız tiene pareja, y no es precisamente el histrión que interpreta a Serkan Bolat.

Según los rumores, la también modelo de 27 años estaría saliendo hace algún tiempo con Murat Can Akdoğan. Ambos fueron relacionados después de que empezaron a seguirse mutuamente en sus redes sociales, dando a entender que tendrían algo más que una simple amistad.

Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, algunos piensan para no bajar el rating de la telenovela turca; y es que en varias ocasiones, los productores han preferido que los protagonistas de sus historias, en el caso estén solteros, mantengan en reserva su vida privada para generar expectativa en la audiencia, que sueña con ver que el amor surgido entre sus personajes principales se haga realidad.

Sea verdad o no, la curiosidad sobre el galán de la actriz ha despertado el interés de todos, por lo que te damos a conocer quién es.

¿QUIÉN ES MURAT CAN AKDOĞAN?

­­Murat Can Akdoğan nació el año 1985 y es un personaje muy conocido en Turquía. Él es hijo del presidente del Estethica Hospital de Estambul, que es un centro especializado en trasplantes capilares y cirugía estética.

Actualmente, es un empresario exitoso y dueño de un gimnasio; además de trabajar en la empresa de su familia.

Hace algunos años ganó un campeonato de karting, en la categoría juvenil. Esta es una disciplina del automovilismo que se practica con karts sobre circuitos llamados kartódromos, que tienen entre 600 y 1.700 metros de longitud, y un ancho de entre 8 y 15 metros.

Asimismo, ha sido relacionado con otras actrices de su país y es conocido por tener un vida bohemia.

¿CÓMO SE CONOCIERON?

­Hande Erçel y Murat Can Akdoğan se habrían conocido gracias a las hermanas de cada uno. Cansın Hacısoyu, la hermana del joven, y Gamze Erçel habrían presentado a los jóvenes, quienes tras conocerse empezaron a frecuentarse.

Se dice que tendrían algunos meses saliendo, pero lo mantienen en secreto.