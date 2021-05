Las cosas se vuelven a complicar en “Love Is in the Air”. Luego que finalmente Eda y Serkan regresen y decidan sellar su amor con matrimonio, la pareja volverá a sufrir una separación. Esta vez, la joven florista fue secuestrada antes de su boda. ¿Qué pasó? ¿Quiénes fueron los secuestradores?

Uno de los mayores impedimentos para el futuro de la pareja era Semiha, la abuela de la florista, que desde que llegó solo se ha mostrado dispuesta con acabar la vida del arquitecto si su nieta sigue su relación con él. No obstante, Eda la enfrenta y vuelve a los brazos de Serkan. Sin embargo, no esperaban que la nueva accionista de Art Life tenga más de un plan para lograr su cometido.

En el reciente capítulo de “Sen Çal Kapımı” (título original), el empresario le pide matrimonio a la florista poniéndose detrás de un piano, en uno de los momentos más románticos de la telenovela turca; ella sabe que ha hecho lo correcto al ir contra su abuela, quien luego de enterarse de los planes de la boda no ha estallado, pero no tardará en hacerlo. Aunque otro tomará le tomará la ventaja y pasará a la acción. Nos referimos al príncipe Seymen.

QUIÉN SECUESTRÓ A EDA

Finalmente la telenovela turca muestra al autor de la nueva separación de Eda y Serkan Bolat y no es más que un viejo (aunque reciente) conocido. Se trata del príncipe Seymen, quien apareció junto con Semiha para alejar a su nieta del empresario, y ahora es el responsable de la desaparición de la joven.

Tras ser informado de la boda de Eda, Seymen aprovecha la noche de la henna -una de las tradiciones de su familia- para drogar a todas las chicas durante la fiesta y poder así secuestrar a la florista. Ahora, surge una gran interrogante: ¿Será cosa únicamente de Seymen o es parte del plan de Semiha? Sea lo que sea, la intuición de Serkan lo pone en alerta. El empresario sospecha que algo ocurre durante la celebración. ¿Llegará a tiempo para salvar a su futura mujer?

Por su parte, la abuela de Eda también moverá sus fichas y habla con la madre de Serkan su propia hija para frenar los planes de los protagonistas. Semiha se muestra como una persona que acepta la unión. “Quería estar al lado de mi nieta en una noche tan especial. Quiero que sepas que la decisión me ha convencido y ya no estoy en contra”, dice. “Eda es la niña de mis ojos. Cómo se le ocurra hacerle daño se las tendrá que ver conmigo. Esto no es más que un compromiso, estaré vigilando hasta el día de la boda”, agrega.

La abuela y Seymen no son los únicos que se oponen a la boda de Eda y Serkan. Tras enterarse del enlace, Balca pone en marcha también un plan para impedir que eso ocurra. “Se casarán dentro de unos días y no sé cómo evitarlo. Serkan tiene que estar conmigo. Le quiero. No me rendiré, tiene que ser mío”, se dice a sí misma. ¿Qué traerá entre manos? Eso lo sabremos en el próximo capítulo de “Love Is in the Air” por Telecinco y Divinity.

