La historia de amor entre Eda Yildiz (Hande Erçel) y Serkan Bolat en “Love Is in the Air” ha entrado en una momento crítico por los planes de Selin Atakan para que no vuelvan a estar juntos. Ahora, la relacionista pública de “Art Life” ha anunciado su embarazo de Serkan, pero lo que más parece una buena noticia apunta a ser una nueva estrategia para separar a los protagonistas de la telenovela turca.

En el más reciente capítulo de la serie, Eda busca por fin divorciarse de Deniz pero este logra escabullirse para dificultarle la vida.

“Si nosotros somos infelices, ellos también deben serlo. Desaparece todo el día y no firmes ese documento”. le dice Selin a Deniz, momentos antes.

Sin embargo, Aydan y Ayfer logran ubicar a Deniz para que Eda pueda culminar su divorcio y así quedar sin ninguna atadura legal, según lo que se ha podido ver en el último episodio.

(Foto: MF Yapım)

UNA NOTICIA REPENTINA

Sin embargo, una revelación cambia lo que sería una sorpresa por parte de Serkan. “Selin está embarazada”, le dice Melo a Eda, un secreto que debía haber guardado.

De inmediato, Eda llega al departamento de Selin y la encara por la repentina noticia. Su rival no hace más que confirmarle lo que le dijo Melo.

“Me iré al extranjero. Criaré a este bebé yo sola”, le responde Selin, lo que termina de romper más el corazón de la protagonista de la telenovela turca.

La segunda temporada de "Love is in the air" traerá varios giros interesantes en la historia y un nuevo personaje para las vidas de Eda y Serkan. (Foto: Medyapım)

¿ES CIERTO EL EMBARAZO DE SELIN?

Posteriormente, Serkan se arrodilla ante Eda y le muestra un anillo de compromiso, pero ella lo rechaza debido al embarazo de Selin. “No puedo casarme contigo”, le dice.

El momento triste, no obstante, se convierte en dudas por parte de Eda porque no le queda del todo claro si es cierto que Selin está embarazada. Ella es capaz de inventarse una gestación con tal de no verlos juntos.

Por ello, la arquitecta busca, junto a sus mejores amigas, saber la verdad del embarazo de Selin en “Love Is in the Air”.

