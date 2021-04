“Love Is in the Air” es una de las telenovelas turcas más exitosas de los últimos años. Titulada originalmente “Sen Çal Kapımı”, bajo el nombre de “Llamas a mi puerta” o “El amor está en el aire” en otros países del mundo, la producción es una comedia romántica protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin.

Esta curiosa historia de amor sigue la vida de Eda Yildiz, una joven vendedora de flores que cruza su camino con un rico heredero llamado Serkan Bolat. Ambos se encuentran en el extranjero, cuando Eda viaja para poder realizar sus estudios y pierde la beca que había conseguido con tanto esfuerzo en su país natal por su culpa.

Él le ofrece un trato: hacerse pasar por su prometida y vivir dos meses con él. Si todo sale bien en la mentira, él le ayudará a pagar sus estudios y todo seguirá como si nunca se hubieran conocido. Aunque al principio la relación no es buena y ninguno se soporta, conforme pasan los días se dan cuenta que hay algo más que un trato interesado.

Esta historia ha atrapado a la audiencia de distintos países en el mundo, actualmente las telenovelas turcas han dado mucho de que hablar en el medio y han logrado una excelente aceptación dentro del público. Sigue leyendo para enterarte del estreno de su próximo episodio.

“LOVE IS IN THE AIR” FINAL EN DIRECTO ONLINE VÍA YOUTUBE Y FOX TURQUÍA

A mediados de marzo de 2021, Telecino actualizó el horario de “Love Is in the Air”. Casi un mes después volvió a cambiarlo (Foto: Love Is in the Air/MF Yapım)

Serkan y Eda son la pareja ideal y del momento para la audiencia. FOX Turquía emitirá el siguiente capítulo de “Love is in the air” este sábado 17 de abril o a partir de las 6:00 pm (8:00 pm hora española). Mientras que en España se puede ver en directo a través de YouTube.

Cabe recordar que la serie es emitida los martes por Telecinco a las 10:00 pm (hora local) y de lunes a viernes por Divinity a las 5:30 y 9:15 pm (hora local).

Telecinco : Martes a las 11:00 pm

Divinity: De lunes a viernes, a las 5:45 y 9:55 pm

Además, el programa está disponible en Mitele, la plataforma de streaming de Mediaset, cuya suscripción Mitele PLUS básico tiene un valor de 4 euros al mes.

LOS CAMBIOS DE HORARIO QUE HA SUFRIDO “LOVE IS IN THE AIR”

Eda encontrará lo que parece unos resultados médicos que Serkan escondía en la caravana. (Foto: Divinity)

En un primer momento, “Love is in the Air” se emitía de lunes a miércoles, con episodios de 45 minutos. De un momento a otro, los episodios pasaron a durar 2 horas tal y como se emite en Turquía y se quedó con la noche de los martes.

En Divinity, también sufrió un cambio: paso de ser emitida de lunes a viernes a las 15:00 horas, a tener una sesión doble diaria a las 5:45 horas y 9:55 horas. Este continuo cambio de emisión puede ser una de las razones por las que la serie no ha logrado llegar al primer lugar en audiencia en España, manteniéndose por debajo de “Mujer” y “Mi hija”.

¿POR QUÉ SE LLAMA “LOVE IS IN THE AIR”?

Depende del país donde sea emitida esta serie tomará un nombre distinto. (Foto: Love Is in the Air / MF Yapım)

Aunque no signifique lo mismo que el nombre original, “Love is in the air” es el título que propuso la productora de la serie para su distribución internacional; es decir, al tomar conocimiento de este planteamiento, Mediaset optó por ese titular. Ahí la explicación del porqué se llama así en España, explica el mismo medio. Sin embargo, en otros países se presenta con el título original traducido, pero esto dependerá de cada cadena que emite la serie a nivel internacional.