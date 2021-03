“Love Is in the Air” (“Sen Cal Kapimi” en su idioma original) se estrenó en Fox Turquía el 8 de julio de 2020 y llegó a España en enero del 2021, donde se ha convertido en el fenómeno televisivo que ya cuenta con ejército de fans. Sin embargo, algunos rumores señalan que la historia de amor de Eda y Serkan tendrá un final anticipado.

A pesar de que la telenovela turca protagonizada por Kerem Bürsin y Hande Erçel es el contenido más demandado de las webs de Mediaset después de “La Isla de las Tentaciones”, sus cifras en Telecinco han empezado a descender, incluso el capítulo 35 descendió a un mínimo histórico de audiencias promediando un 3,11 en el rating total; un 3,80 en el índice AB y un 3,74 en el índice ABC1.

Lo mismo sucede con la audiencia de “Love Is in the Air” en Turquía, donde la telenovela se transmite los sábados por la noche a través del canal Fox TV y tiene una media de 3,6 millones de espectadores, cifra por debajo del listón “psicológico” de los 4 millones.

Según reportó Nius Diario, una reciente publicación del medio TV 100 indicó que “Sen Çal Kapimi” concluiría en mayo y no sería renovada para una segunda temporada.

La primera temporada de "Love Is in the Air" terminará en mayo de 2021 (Foto: MF Yapim)

¿”LOVE IS IN THE AIR” TENDRÁ TEMPORADA 2?

Tras dicha aseveración, la productora de la telenovela turca, Asena Bulbüllosgluo, salió a aclarar que aún no hay una decisión tomada. “Condenamos a todo aquel que dé sin piedad esta noticia injustificada. Sen Çal Kapimi sigue grabando. Nadie tiene derecho a estropear la motivación de nuestros actores y equipo incondicional”, escribió la productora en Twitter.

Aunque admiten que la audiencia manda y “toda serie tiene un proceso de finalización”, aseguran que “la cadena y la productora decidirán de forma conjunta sobre esto y lo anunciarán cuando llegue el momento”. Asimismo, pidió “respeto” por su trabajo.

Por supuesto esto tranquilizó a los fans de “Love Is in the Air”, que ante la posibilidad de que la cadena decidiese precipitar el final y no le concedieran una segunda temporada, solo pedían que lo hagan de una manera que satisfaga a los espectadores.

Además, los seguidores de la producción turca exigen un final coherente y no precipitado para la historia de amor de Serkan Bolat, un joven heredero de una gran fortuna, y Eda Yildiz, una vendedora de flores.