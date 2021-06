“Love Is in the Air”, la exitosa telenovela turca, ha conquistado el corazón de España a partir de la historia de amor Eda y Serkan Bolat, quienes han luchado contra viento y marea para estar juntos. Sin embargo, en los episodios finales de la primera temporada, un giro en el guion ha dejado a todos los fans más que sorprendidos. ¿Qué pasó?

Tras el accidente aéreo de Serkan, el empresario y la joven florista se han distanciado y han tomado rumbos diferentes. Con la pérdida de memoria, él se ha comprometido con Selin y ella está a punto de casarse con Deniz, su amigo de la infancia. Con este cambio, la segunda temporada de “Sen Cal Kapimi” (título original) tendrá que responder muchas interrogantes.

Sin embargo, una de las dudas más importantes en torno a la historia tiene que ver con la continuación de la telenovela turca, algo que desde hace algún tiempo se viene comentando. En esa línea, lo que los fanáticos se preguntan es si habrá una tercera temporada. A continuación, todo lo que se sabe.

“Love Is in the Air”, la exitosa telenovela turca, ha conquistado el corazón de España a partir de la historia de amor Eda y Serkan Bolat (Foto: MF Yapım)

“LOVE IS IN THE AIR”, ¿TENDRÁ TEMPORADA 3?

Como se sabe, la nueva temporada de la telenovela turca comenzará a emitirse en Turquía el miércoles 9 de junio. En su país de origen, la primera tanda terminó el 17 de abril. Por otro lado, en España, la segunda parte podría estrenarse a finales de julio. Sobre todo, porque actualmente se sigue transmitiendo la primera temporada. No obstante, aún no ha sido confirmado si Telecinco seguirá con la misma metodología de emisión o si tomará la decisión de parar por unos meses y retomar recién en septiembre de 2021. En las próximas semanas habrá noticias.

Lo que sí es noticia confirmada es que “Love Is in the Air” llegará a su fin definitivo con la segunda temporada. Es decir, la historia no tendrá una tercera entrega. Al menos eso es lo que ha declarado Hande Erçel en una reciente entrevista con periodistas turcos.

Cuando la actriz fue consultada por la prensa sobre la segunda temporada, aseguró que esta pondrá punto y final de una bonita manera. “Se ha planeado grabar 11 episodios más y terminar esta historia de una bonita manera. Nunca he trabajado en un papel así”, dijo la actriz, según recoge Teammy.

Por lo tanto, en los próximos capítulos de la temporada 2, que llegaría a su final el 18 de agosto, los fans conocerán si la pareja finalmente tendrán un final feliz juntos. Pero, claro, seguramente antes tendrán que sortear más obstáculos de los que ya nos tienen acostumbrados.

Eso sí, los nuevos episodios de “Sen Cal Kapimi” deberán responder más de una interrogante; sobre todo, luego de ver los avances de la entrega. Por ejemplo, el camino que ha tomado la pareja protagonista es por lo menos incierto. Varios años después, Eda y Serkan ya no están juntos. La florista tiene una hija, cuyo padre -quizá- sea Serkan; aunque de eso no estamos seguros. Además, ahora los protagonistas no se llevan bien. Los nuevos capítulos también tendrán que responder por qué se separaron. Son muchas incógnitas las que plantean los tráilers publicados de la telenovela turca, que serán respondidas el 9 de junio, cuando se estrena la temporada final.