“Love Is in the Air” sigue conquistan la televisión española con la historia de amor imposible de Eda Yildiz y Serkan Bolat. Ella una joven florista y él un millonario heredero, que se enamoran y tendrán que pasar muchas pruebas para poder vivir felices. De hecho, actualmente la relación está en un momento crítico, y su historia de amor se va deteriorando.

Eda descubrió que el padre de Serkan fue el responsable de la muerte de sus padres, y partir de ello, decide alejarse de él, en un intento desesperado por asimilar todo lo que está sucediendo. Por su parte, el empresario se queda desolado y, pese a los intentos de su madre por convencerle de que todo se solucionará, está convencido que ya todo acabó.

Ella está indignada y cree que su amado se ha aprovechado de la situación para conquistarla. Con el corazón roto piensa que se le acercó conociendo la verdad de la muerte de sus padres y eso no tiene perdón. “¿Por eso me diste la beca? ¿Me diste una beca para aplacar tu conciencia? Nuestra relación, el contrato, ¿todo fue una maniobra para acercarte a mí? ¿Cómo puedes ser un hombre tan cruel?”, le reprocha Eda Yildiz. Sin embargo, decide cambiar el destino de las cosas y ahora aparece una nueva versión de ella que le complicará más las cosas al joven empresario.

UNA NUEVA EDA REAPARECE PARA ENFRENTAR A SERKAN

El secreto que durante semanas ocultó el empresario parece algo que Eda no perdonará jamás. “Ya no puedo pensar con sensatez. Sé que no es culpa suya ni fue su error, pero me mintió sobre ellos. No importa las decepciones y el dolor, el amor sigue ahí... No quiero volver a confiar en Serkan. O me protejo a mí misma de este amor o me haré pedazos. Todo va a ser como yo diga”, señala la joven florista quien está dispuesta a enfrentar a su expareja y no dejarle ganar la partida.

Eda decide viajar con sus amigas y tras el momento de relajación y meditación, toma las riendas de la situación. Regresa a la empresa para reencontrarse con Serkan. La joven lo obligará a firmar un contrato para establecer los nuevos límites de su relación.

“Es un contrato con mis reglas, con mis condiciones y con mis castigos. He pensado mucho estando lejos de ti. Desde ahora solo somos colegas. Seguiré trabajando aquí. No voy a huir porque no te tengo miedo”, le dice a su expareja para luego obligarlo a quitarse el anillo que representaba su amor.

LA REACCIÓN DE SERKAN

Serkan no parece dispuesto a alejarse de Eda. El empresario tiene un plan de reconquista y aprovechando que la florista sigue trabajando en la empresa buscará la forma de encontrarse con ella. Él buscará la forma que ella baje la guardia. “¿Qué pasaría si violase deliberadamente las reglas del contrato?”, le dice a una Eda que parece aceptar el reto. ¿El juego acabará propiciando la reconciliación de la pareja? La respuesta lo sabremos en los próximos capítulos.