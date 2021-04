La historia de amor entre Eda Yildiz, una joven vendedora de flores, y Serkan Bolat, un rico heredero, llegó a su fin el sábado 17 de abril con un impactante capítulo que dejó con la boca abierta a los seguidores de la comedia romántica “Love Is in the ir” (”Sen Cal Kapimi”, en su idioma original). Si bien, se trata de la culminación de la primera temporada, varias interrogantes quedaron al aire.

MÁS INFORMACIÓN: Por qué no habrá más capítulos de la telenovela en Turquía hasta junio de 2021

Si eres uno de los televidentes que se perdió el último episodio de la telenovela turca, no te preocupes que a continuación hacemos un recuento de lo que más sorprendió a toda la audiencia.

¿QUÉ PASÓ ENTRE EDA Y SERKAN?

En la sinopsis se ve a Eda y Serkan disfrutar de su historia de amor, pese a todos los obstáculos que se les presentan. El hecho de que el empresario quiera vivir sus días al límite y las decisiones que toma en base a su vida, confunden a su pareja, quien desconoce un hecho importante.

Aunque todo es complicidad entre ellos y experimentan su nuevo estilo de convivencia, con el correr de los minutos, todo se torna oscuro.

MÁS INFORMACIÓN: Cada uno de los amores que ha tenido el actor Kerem Bürsin

Al final de la telenovela turca, los protagonistas no la pasan nada bien. (Foto: Fox Turquía)

UN IMPACTANTE DESCUBRIMIENTO

Cerca del final del capítulo, los protagonistas regresan a su nido de amor a pasar una velada romántica. Serkan hace una pequeña fogata para estar abrigado junto a su amada, mientras Eda ingresa a buscar unas cosas al espacio acondicionado donde pasan sus días.

En el afán de encontrar unas cosas, la muchacha halla un sobre con unos papeles, que empieza a leerlos. Lo que está ahí le cambian de inmediato la expresión y al no poder creer lo que ve, los mira una y otra vez.

Al no dar crédito a lo que leyó, sale a preguntarle sobre dichos documentos a su amado. “Serkan, ¿qué es?”, le consulta enseñándole todo lo encontrado, entre ellos una radiografía de su cerebro en la que refiere que el joven tiene un tumor. Él se queda callado y ahí termina la temporada, por lo que sus seguidores deben esperar hasta junio cuando comience la otra entrega de 13 episodios.

¿MUERE SERKAN?

Después que se deslizó la posibilidad de una posible salida del actor que interpreta a Serkan, Kerem Bürsin, de “Love Is in the Air”, lo que daría a entender que su personaje muere en la entrega dos; se ha confirmado que él continuará en la telenovela turca.

La productora de la serie dio a conocer que el motivo de dar por concluida esta primera entrega para retomarla en junio se debe a temas de salud, toda vez que su equipo está trabajando sin parar desde mayo de 2020, publicó El Español.