Lucas Till es la estrella de la serie de televisión ‘MacGyver’ que pronto estrenará su quinta temporada. Durante el rodaje de la serie, el actor de 29 años ha denunciado que sufrió una fuerte presión por parte del showrunner de la misma, Peter Lenkovs, quién creó un ambiente de trabajo tóxico. Incluso, confesó que había tenido pensamientos suicidas durante la primera temporada.

En una entrevista con Vanity Fair, el actor explicó que debió enfrentar la intimidación, el abuso verbal y detrimentos por su apariencia física de parte del exproductor, Peter M. Lenkov, quien fue despedido por CBS Television Studios a principios de este mes de julio por su comportamiento inaceptable.

El actor Lucas Till ya no podía más con Peter Lenkov, que fue despedido tanto de ‘MacGyver’ como de ‘Magnum’ (Foto: Instagram)

LOS MALOS TRATOS QUE RECIBIÓ LUCAS TILL, EL NUEVO MACGYVER

“Nunca he trabajado tan duro en mi vida, y no me importa el trabajo duro”, decía el actor de ‘X-Men’. “Pero la forma en que Peter trata a la gente es simplemente inaceptable. Me sentía al borde del suicidio el primer año en el show por la forma en que me hizo sentir. Pero la forma en la que ha tratado a la gente alrededor, ese era el punto que me rompía”.

En cuanto a los comentarios que hacía sobre su apariencia, Till decía lo siguiente: “Siempre había algo de mi apariencia que no le contentaba como cuando llevaba una bata de hospital y a nuestro productor… le pareció gracioso lo que dijo Lenkov sobre que mis piernas eran jodidamente horribles y que no podían volver a enseñarlas de nuevo”, cuenta sobre una de las anécdotas. A esta, que conste, todavía le encuentra cierto sentido del humor pero a menudo Lenkov iba directamente al punto débil de las personas con las que trabajaba.

Till también recuerda la vez que le gritó al director de un episodio porque no llevaba bien la camisa bien puesta y parecía “un puto niño”. Le sentó mal porque había intentado mantener el “peso de hombre” pero era incapaz “por culpa del estrés, la falta de tiempo para entrenar y unos horarios impredecibles para alimentarme correctamente”.

Peter M. Lenkov fue despedido por CBS Television Studios tras las denuncias sobre los problemas en sus sets (Foto: Instagram)

Otras fuentes internas del rodaje también afirmaron que "Peter tiene algo en contra de Lucas, ¿sabes? Simplemente lo tiene". También aseguraban haber visto cambiar y ver cómo le había afectado esto a Till.

Los representantes de Lenkov catalogaron de “100% falsas” las declaraciones de Till, asegurando que lo apoyó desde el comienzo de la serie. Sin embargo, tras ser despedido, había aceptado su responsabilidad en los problemas reportados, postulando que le resultaba difícil escuchar que el ambiente de trabajo que comandaba no era el que sus colegas merecían.

Peter Lenkovs finalmente fue despedido no solo de esta producción sino de las otras dos en las que estaba involucrado, ‘Hawai 5.0’ y ‘Magnum P.I.’, y de las que también recibió quejas por su comportamiento en el set.

CBS TV Studios anunció el 7 de julio que había cortado formalmente los lazos con Lenkov. “Peter Lenkov ya no es el productor ejecutivo que supervisa MacGyver y Magnum PI, y el estudio ha terminado su relación con él”, dijo un representante en un comunicado en ese momento.

El actor recuerda el acoso al que fue sometido por Peter Lenkov antes de que este fuese despedido de la serie por mala conducta (Foto: Instagram)

