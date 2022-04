La carrera de Lucero en el mundo del entretenimiento mexicano se remonta a inicios de la década de los 80 cuando apareció, con solo 10 años, en los programas “Alegrías de mediodía” y “Chiquilladas” de Televisa; si bien, fue la anfitriona de los concursos de canto infantil “Juguemos a cantar” y “América esta es tu canción”, su vida cambió por completo cuando grabó su primer álbum “Te prometo” y protagonizó su primera telenovela en 1982 a los 13 años. Desde ese momento, todo lo relacionado a ella se convirtió en sinónimo de éxito, algo que ha cosechado a lo largo de su existencia y que podría verse reflejado en una bioserie.

Sí, al igual que otros artistas, la popularmente conocida como la ‘Novia de América’ podría llevar su vida personal y profesional a las pantallas o una plataforma de streaming. Pero, ¿qué tan convencida está de hacerlo? En conversación con la prensa, señaló que existe esa posibilidad. Entonces, ¿qué falta?

A continuación, lo que respondió sobre exponer su vida al público, asimismo, dio a conocer la razón por la que no ha retornado a las telenovelas, enfocándose más en su carrera como cantante.

LA TENTACIÓN DE LUCERO POR CONTAR SU VIDA EN UNA SERIE

En su encuentro con la prensa, Lucero señaló que le parece interesante hacer un recorrido por su carrera mediante una bioserie, aunque considera que no tendría mucho por revelar, toda vez que siempre se ha mostrado muy transparente con su público desde que ingresó al mundo artístico.

“Mi historia como artista no tiene muchos recovecos misteriosos. Creo que muchas personas conocen de mi vida, sobre todo las de mi generación, pero podría ser una buena onda para los jóvenes, para que conozcan mi trayectoria”, señaló la intérprete de “Electricidad”.

Pero esto no habría surgido de la nada, ya que hay quienes se lo han propuesto, pero la protagonista de “Lazos de amor” prefiere esperar un poco más.

“La idea de hacer algo con una plataforma digital es maravilloso porque también puede ser una serie, no tiene que ser una telenovela como tal; es cierto que las series tienen otro formato, también son más cortas que una telenovela y una bioserie la hemos comentado, me la han propuesto en otros momentos, pero tal vez un poquito más adelante”, dijo la artista nacida el 29 de agosto de 1969.

¿POR QUÉ NO RETORNA A LAS TELENOVELAS?

La última vez que vimos a Lucero en una telenovela mexicana fue en 2012 cuando dio vida a Helena Moreno en “Por ella soy Eva”, tras el fin del melodrama no integró ninguna producción en el país azteca, aunque sí lo hizo en Brasil con “Carinha de Anjo”.

Debido a su ausencia en melodramas en tierras charras, muchos se preguntan cuándo volverán a ver a la cantante de 52 años. Esto fue lo que dijo:

“Siempre digo que me gustaría regresar a las telenovelas porque son parte de mí, pero también es difícil encontrar una telenovela que me enganche, me atrape y siempre lo platico; después de las enormes historias y grandes producciones que he hecho no quisiera volver a la televisión con algo así como medianamente bien hecho, me gustaría que fuera algo especial, que pudiera igualar y por qué no, hasta superar lo que he hecho”, precisó.