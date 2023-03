Con más de 30 años en la televisión, Lucero se ha consolidado como una de las figuras más populares y queridas de México, protagonizando recordadas telenovelas, películas y obras de teatro en las que demostró su gran talento.

Del mismo modo, la celeb de México no solo ha llamado la atención por su carrera artística, sino también por sus sonados romances, siendo el más importante el que mantuvo con Manuel Mijares, con quien llegó al altar en 1999 y fue considerada “La novia de América”.

Sin embargo, este matrimonio llegaría a su final en 2011, por lo que ambos iniciarían nuevos romances, pues mientras “El soldado del amor” se haría novio de Pita de la Vega, Lucero lo haría con Michel Kuri.

Lucero y Michel Kuri han tenido una relación muy discreta (Foto: michel_kuri_s / Instagram)

LA RELACIÓN DE LUCERO Y MICHEL KURI

Pese a que durante la pandemia Lucero y Mijares se reunieron para realizar una serie de colaboraciones y, posteriormente, encabezarían la gira “¡Hasta que se nos hizo!”, lo cierto es que ambos han sabido separar lo profesional de lo personal con gran éxito.

Es así como la actriz mexicana continúa con su relación de más de 10 años con el empresario Michel Kuri, esto pese a los constantes rumores que los envuelven debido a su poca exhibición como pareja.

En conversación con TV Notas, la también cantante explicó que cuenta con el apoyo de su pareja en todos los ámbitos, algo que la vuelve muy feliz.

“Mi eterno enamorado siempre ha sido un gran apoyo. Ahora que estoy grabando una serie (El gallo de oro), es vital su apoyo, porque me siento contenta, en paz. Ser amada por él es muy bonito, me mantiene con mucha ilusión y alegría. Siempre comprometidos con nuestro amor y con lo que hemos construido, nuestra relación es tan linda, sana y sencilla, sin problemas, ni ataduras, ni obligaciones. Nuestro amor es porque nos amamos y día a día crece, y vamos de la mano en nuestro camino juntos”, indicó.

Si bien no hay planes de matrimonio, y parece que no tiene intención de realizarlos, Lucero no descartó vivir juntos en algunos años, cuando sus hijos Lucerito y Manuelito dejen su hogar para hacer sus vidas.

“No sé si algún día mi novio y yo vivamos juntos o lo decidamos, porque ya no están los chavos o ellos se fueron a hacer sus vidas, pero estamos felices, así y tenemos una relación increíble... Todavía falta y ya iremos viendo”, explicó.

Pese a descartar su matrimonio, Lucero y Michel Kuri podrían mudarse juntos (Foto: michel_kuri_s / Instagram)

¿POR QUÉ LUCERO NO SE HA CASADO CON MICHEL KURI?

Hace unos meses, la cantante mexicana fue abordada por la prensa en un aeropuerto de la Ciudad de México, donde reveló que se sentía enamorada de su novio, pero aun así descartó agrandar su familia o llegar al altar.

“¡No hombre! No...”, respondió rápidamente la mexicana cuando un reportero le preguntó si estaba interesada en volver a casarse, esta vez con el empresario mexicano.

Según comentó, ella ya tiene un “compromiso del alma, del corazón y demás”, por lo que actualmente no está interesada en una boda o algo similar.

Lucero siempre ha expresado palabras de admiración a Michel Kuri (Foto: michel_kuri_s / Instagram)

¿CÓMO ES MICHEL KURI, SEGÚN LUCERO?

Hace algunos años, la cantante le reveló a la misma revista que admira a su actual novio y le dedicó emotivas y románticas palabras.

“Él es un hombre muy inteligente y me apoya mucho en todo lo que hago. Lo único que él hace es hacerme feliz y quererme. Nos amamos sin compromiso, no tenemos hijos en común y no estamos casados, pero estamos juntos porque queremos; lo que nos hace permanecer juntos es el amor y el cariño que nos tenemos y ahora estamos más unidos que nunca”, aseguró.

Del mismo modo, dejó en claro que pese a su separación y haberse dado una nueva oportunidad en el amor con el empresario, no tiene ningún tipo de conflictos con otras figuras cercanas.

“Yo estoy feliz con mis hijos, mi novio, mi exesposo y mi familia, todo está muy tranquilo y vale la pena disfrutarlo (…) Cero celos, trauma, discusión, pelea o enojo, y no me gusta aclarar las mentiras, pero qué bueno que me lo preguntas en este momento para decir que estamos felices como siempre. Ya llevamos muchos años muy contentos”, indicó.