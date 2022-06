Durante muchos años, Lucero y Manuel Mijares fueron la pareja más popular de México, llegando a transmitir la ceremonia de su boda en vivo e interpretando varios temas juntos que fueron muy bien recibidos por el público.

Y es que a la protagonista de “Alborada” y “Mañana es para siempre” solo se le ha conocido una relación, por la cual incluso fue llamada “La novia de América” por la popularidad que alcanzó su relación.

Sin embargo, recientemente el conductor de “Un minuto para ganar”, Marco Antonio Regil, reveló que, además de Manuel Mijares, él también fue novio de Lucero.

Marco Antonio Regil fue conductor de "Atínale al precio" y "100 latinos dijeron" (Foto: Facebook / Marco Antonio Regil)

MARCO ANTONIO REGIL Y LUCERO

Recientemente, el experimentado actor y presentador de televisión rompió su silencio y recordó cómo vivió el corto pero intenso noviazgo con la actriz y cantante.

Según indicó el conductor, todo inició en 1993, cuando la mexicana terminaba de grabar “Los parientes pobres”, la cual protagonizaba junto a Ernesto Laguardia. Es decir, cuatro años antes de la popular boda con Mijares de 1997.

“Era mi amor platónico, yo siempre decía ‘Aquí está mi novia Lucero’, y presentaba su música, hasta que se me hizo. Fue algo superhermoso y breve”, señaló.

Regil, quien destacó que no había nada de malo, recordó que por aquellos años él no era la figura que es ahora, pues aún no conducía “Atínale al precio”, programa que entre 1997 y 2000 lo volvió muy popular, mientras que Lucero ya tenía experiencia en televisión por sus discos musicales y participaciones en telenovelas.