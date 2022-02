Lucero ha dejado un gran legado musical y en la actuación, pero desde hace varios años está alejada de las telenovelas, por lo que muchos de sus fanáticos sueñan con un regreso suyo a la pantalla chica, aunque todo dependerá de ella.

Lo cierto es que ella no le cierra las puertas a esa posibilidad y lo tiene muy claro, pero es consciente de que su regreso a ese rubro tendría que ser por la puerta grande, así que no dudó en comentar cuál sería ese requisito para volver a actuar.

Lucero habló sobre la posibilidad de regresar a las telenovelas como actriz (Foto: Getty Images)

¿CUÁL ES EL REQUISITO DE LUCERO PARA VOLVER A LAS TELENOVELAS?

La exesposa de Mijares respondió una pregunta sobre cuándo podría regresar a la actuación en telenovelas mexicanas como hace varios años. Es allí que todos pudimos conocer que tiene una exigencia al respecto.

‘La Novia de América’ confesó que no es algo sencillo volver a la televisión y que no se trata de simplemente hacerlo porque sí, así que debería analizarlo muy bien.

Según lo que ella ha reconocido, tendría que ser un proyecto que la enamore desde el primer momento y que signifique un regreso triunfal a una parte de su vida que tantos éxitos le dio en el pasado.

“Volver a la televisión no es así como que tan fácil como cualquier historia. Estoy buscando algo lindo. No sé, pero algo así atractivo, que me enamore, que me atrape y que yo crea que puede atrapar al público. Yo creo que he hecho telenovelas muy padres como para hacer una solo porque sí”, fueron algunas de sus palabras.

LUCERO Y SU PARTICIPACIÓN EN “LOS RICOS TAMBIÉN LLORAN”

Con el estreno de la nueva versión de “Los ricos también lloran”, también pudimos ser testigos de la participación de Lucero, aunque no con algún personaje dentro de la historia.

La cantante mexicana fue la encargada de cantar dos temas de una telenovela, de la cual se reconoció como fanática debido a que estuvo atenta a la primera versión que se estrenó décadas atrás.

“Me ha encantado y agradezco muchísimo que me hayan invitado a cantar estas dos canciones para esta telenovela. Para mí, ‘Los ricos también lloran’ fue mi novela favorita. Yo estaba picadísima con la historia, con los actores y me volví fan de mi ‘Vero’ Castro”, comentó Lucero.