Lucero, la que fuese esposa de Manuel Mijares, ha formado una carrera exitosa, amplia y de reconocimiento. Fruto de ello es la posibilidad de poseer más de un inmueble para comodidad de ella y sus hijos, y como es lógico dentro de su hogar los gustos y lujos no faltan. En una reciente entrevista con el periodista ibérico Alberto Peláez, la recordada como la “Novia de América” mostró cómo está decorado y organizado su alcoba, y dejó boquiabierto a más de uno.

La actriz y cantante que encandiló a todo México en los 90 e inicios de los 2000 se ha convertido en toda una celebridad y referencia del espectáculo, motivo por el cual los fanáticos siempre están interesados en saber qué hace, cómo viste, cómo duerme... y hasta cómo está ambientada su habitación.

Ahora último recibió al presentador y periodista español Alberto Peláez, y optó por hacerlo en su dormitorio. Ambos se recostaron en la cama de la protagonista de telenovelas como “Lazos de amor”, “Por ella soy Eva” y “Soy tu dueña”.

¿CÓMO LUCE EL DORMITORIO DE LUCERO?

Lucero Hogaza León, su nombre completo, comentó sus preferencias a la hora de descansar en su cama. La exesposa de Mijares indicó que para ella es sumamente importante un buen colchón y unas buenas almohadas, aunque en caso no las tuviese a mano no se hace problemas.

En el programa vemos que, al igual que su estilo diario, la recámara de Lucero luce impecable pues no existe ningún objeto fuera de lugar. Además, el color de la habitación hace juego perfecto con la decoración que tiene la cama.

“Gracias a Dios soy de buen dormir, no sufrió de insomnio o esas cosas, tampoco tengo que tomar pastillas. Para mí el dormir es importante y felizmente que no tengo problemas para eso, a lo sumo evito comer mucho en la noche y, bueno, no tomó café porque no me gusta”, expresó en la charla con Alberto López.

¿A QUÉ SE DEDICAN LOS HIJOS DE LUCERO?

Lucero, a los 52 años, es madre de dos hijos: Jose Manuel Mijares y Lucero Mijares. El mayor ya tiene 20 años, mientras que la segunda está próxima a obtener la mayoría de edad (17 años), razón por la que ambos ya empezaron a hacer su vida un tanto alejados de sus padres.

La actriz confesó en una entrevista que el verlos separarse paulatinamente de ellos le causaba tristeza, pero entendía que era parte de la vida y de su crecimiento.