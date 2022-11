Con más de 20 años de carrera artística, Lucero se ha convertido en una de las actrices más populares en la historia de México, protagonizando recordadas telenovelas como “Alborada” o “Soy tu dueña”, además de su exitosa carrera musical al lado de su exesposo Manuel Mijares, con quien comparte roles en la gira “¡Hasta que se nos hizo!”.

Y es que la celeb de México se ha mantenido como una de las figuras más reconocidas y populares, llegando a ser conocida como “La novia de América” debido a su ceremonia de matrimonio, la cual fue transmitida en vivo a varios países en 1997.

Pese a esto, la actriz y cantante no ha estado libre de momentos controversiales, como la vez que su guardaespaldas amenazó a la prensa con un arma o el accidente que sufrió durante una escena de pasión con Alejandro Fernández.

"Zapata: El Sueño del Héroe" se estrenó en 2004 (Foto: Imdb)

EL ACCIDENTE DE LUCERO EN “ZAPATA: EL SUEÑO DEL HÉROE”

En 2005, la actriz fue parte de la producción de “Zapata, el sueño del héroe”, la cual encabezaba junto al cantante Alejandro Fernández, este último como el histórico comandante del Ejército Libertador del Sur.

Hace unos años, la actriz reveló en su canal de YouTube que sufrió un accidente que asustó a sus compañeros de producción debido a los riesgos que este pudo desencadenar.

“Había una escena en la que yo tenía que hacer un encuentro amoroso con Alejandro Fernández y teníamos una escena montada en una recámara”, recordó Lucero.

Según indicó, durante el encuentro, “El potrillo” debía empujarla contra un espejo, el cual se debía romper, para que la imagen fragmentada de los actores se refleje en la toma, algo que entendieron y ensayaron sin ningún inconveniente.

Cuando llegó el momento de ejecutar la escena, el espejo no se rompía, por lo que se decidió que una asistente le daría un ligero golpe por la parte posterior, de manera que luzca como si la actriz lo quebrara con su cuerpo. Sin embargo, el impacto con un martillo terminó dándole en la cabeza.

“Yo tenía una ropa muy linda, como un corsé blanco, con mi pelo muy bonito y entonces Alejandro me empuja como lo habíamos ensayado, la persona da el martillazo por detrás y me descalabra”, reveló la actriz entre risas.

Producto del impacto, los médicos decidieron que lo mejor sería que la actriz reciba algunas puntadas en la cabeza.

“En ese instante sentí un fuerte golpe, me agarré la cabeza y, bueno, sí, el espejo se rompió, pero empieza escurrir sangre. Me mantuve al frente para que no se manchara la ropa. Intenté ser resiliente, pero la descalabrada no me fue bien. No fue grave, me dolió mucho y me sacó de onda”, añadió.

Del mismo modo, debido al accidente, la producción se detuvo unas horas, pues muchos habían quedado asustados al ver lo ocurrido, principalmente Alejandro Fernández, quien ayudó a Lucero a reponerse.