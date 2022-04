Lucero es una de las artistas más populares de México, no solo por protagonizar telenovelas como “Alborada” o “Soy tu dueña”, sino también por sus canciones y multitudinarias presentaciones. Sin embargo, la actriz y cantante también ha vivido varias polémicas a lo largo de su extensa carrera.

Y es que la exesposa de Manuel Mijares fue por muchos años una de las personalidades más queridas, llegando a ser “La novia de América” en referencia a su popular romance que derivó en una boda que fue la más sintonizada en la historia de la TV.

Aun así, la artista de 52 años también tuvo momentos oscuros en su carrera, los cuales la pusieron en el foco de las críticas y que, aunque supo sacudirse de ellas y salir adelante, quedarán grabadas en su carrera.

La cantante mexicana de 52 años ha atravesado diversas polémicas en su carrera (Foto: Lucero / Facebook)

LOS ESCÁNDALOS DE LUCERO

1. El guardaespaldas de Lucero y la prensa

El ser una de las figuras más populares de México también le trajo problemas a Lucero, lo cual se reflejó en 2003, cuando uno de sus guardaespaldas amenazó a la prensa que abarrotaba el Teatro Regina, donde la actriz participaba de una producción.

Incluso, llegó a sacar un arma y apuntó a los reporteros, mientras que Lucero, lejos de desaprobar sus acciones, criticó a la prensa por su tratamiento de sus casos. Conoce todos los detalles AQUÍ.

2. Lucero caza animales

En 2014, la actriz fue portada de revistas y programas de espectáculos por irse de cacería deportiva con su novio, el empresario Michel Kuri.

Las imágenes mostraban a la pareja posando con el cadáver de un alce que, aparentemente, había cazado minutos atrás. Esto movilizó a los colectivos de protecciones, quienes la acusaron de maltrato y su nombre llegó a ser tendencia por los hashtags en su contra.

3. El baile sensual de la mamá de Lucero

En 2010, el video de Lucero León, madre de la cantante, bailando de manera sensual para su exesposo fue filtrado en redes sociales y recogido por programas de espectáculos.

El escándalo no cayó bien en la cantante, quien explotó contra los reporteros al ser consultada por la filtración. “No me hablen de esas tonterías. Yo lo he dicho, no sé como sucedieron los hechos porque yo no estaba presente en el momento”, respondió molesta.

4. Lucero pelea con Gabriela Spanic

Dos de las actrices más importantes en la historia de las telenovelas mexicanas coincidieron en la telenovela “Soy tu dueña”, donde compartieron roles principales. Todo parecía haber salido bien, pues la novela fue un éxito en varios países, hasta que la filtración de un audio donde la venezolana criticaba a la exesposa de Mijares.

Sin embargo, Lucero minimizó lo ocurrido y restándole importancia al audio. “Lo que yo me acuerdo es que nos llevábamos muy bien. Trato de no meterme en cosas que no sean cien por ciento positivas”, sentenció.

5. El divorcio de Lucero y Manuel Mijares

Aunque la separación se dio en buenos términos y se mantiene una relación de mutuo respeto, el anuncio del divorcio entre Mijares y Lucero, una de las parejas más fuertes del espectáculo mexicano, fue un duro golpe para sus seguidores.

Después de 10 años, ambos se han animado a revivir sus mejores éxitos en redes sociales en un reencuentro que se dio durante la pandemia de COVID-19.