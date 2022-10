En los últimos años, Lucerito Mijares ha conseguido hacerse un nombre en la música y el entretenimiento, pasando de ser tan solo la hija de Manuel Mijares y Lucero a una celeb de México muy popular en redes sociales.

De hecho, la joven de 17 años es un personaje muy querido en plataformas como Instagram, donde acumula casi medio millón de seguidores, con quienes comparte sus viajes, presentaciones y proyectos, algunos de los cuales la acercan al género regional mexicano.

Pese a que ha iniciado una carrera artística en solitario, Lucero Mijares siempre se ha mostrado cercana a sus padres, a quienes ha acompañado en varias presentaciones e interpretado sus famosos temas, como “El privilegio de amar” y “Vencer Al Amor”.

Lucerito ha acompañado a sus padres Lucero y Manuel Mijares en varias presentaciones (Foto: Instagram/ Lucero)

LA FOBIA DE LUCERO Y LUCERITO MIJARES

Hace unas semanas, durante una transmisión en vivo, la joven y su madre se animaron a responder preguntas del público, donde demostraron la gran relación que poseen, compartiendo detalles poco conocidos de ambas.

Por ejemplo, Lucerito admitió que su madre no sabe nada de cocina, pese a que lo ha intentado en varias ocasiones, es un talento con el que no ha nacido.

Del mismo modo, recordaron cuando una fobia que nunca antes había identificado casi trunca las grabaciones de “Soy tu Dueña”, la telenovela que protagonizó junto a Fernando Colunga en 2010.

“‘¿Qué está pasando?’ Porque no lo puedo controlar, los animales ponzoñosos, está muy cañón tener que grabar con estos personajes que no son tan mis amigos, no me gustan, les tengo fobia”, indicó la cantante y actriz.

La falta de control con animales es algo que Lucero no ha podido superar, admitiendo que es una fobia complicada de llevar. Y en ese camino se encuentra Lucerito, quien también confesó una repulsión.

En una secuencia de preguntas y respuestas estilo ping-pong, la joven admitió que le tiene pánico a los “reptiles y lagartijas”.