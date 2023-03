En 1997, Lucero y Manuel Mijares se casaron en una romántica y emotiva ceremonia que fue transmitida en vivo para varios países de Latinoamérica y, aunque se separarían más de una década después, se mantendrían unidos llevando a cabo su gira “¡Hasta que se nos hizo!”, la cual cuenta con el apoyo de sus hijos.

Y es que en más de 14 años de compromiso, pues se separarían en 2011, las celebs de México se convertirían en padres de dos hijos, Lucerito y José Manuel, los cuales buscan seguir los pasos de sus famosos padres.

De estos, Lucerito es la que más exposición ha obtenido, participando de entrevistas y convirtiéndose en una figura muy popular en plataformas como Instagram, donde acumula casi medio millón de seguidores, con quienes comparte sus actividades y proyectos musicales.

La hija de Manuel Mijares y Lucero ha sido duramente criticada en redes sociales (Foto: Lucerito Mijares / Instagram)

LUCERITO MIJARES RESPONDE A CRÍTICAS

Si bien es una figura muy popular, la menor de la familia también ha sido duramente criticada por algunos usuarios en redes sociales debido a su aspecto físico, pues a diferencia de su madre, esta no suele realizar grandes producciones estéticas cuando salta al escenario.

De hecho, aunque este grupo le ha pedido que cambie su apariencia física a una más cercana a su famoso madre, la joven cantante no solo ha hecho oídos sordos, sino que ha respondido de manera contundente a sus críticos.

“Me han hecho ser la joven adulta que ya soy. Y no pretendo cambiar mi forma de ser para ser como mi mamá, porque la verdad, me siento a gusto con mi forma de ser y mi cuerpo y mi todo, estoy muy cómoda como soy”, explicó en el canal DelaRosaTV en YouTube.

En ese sentido, la artista de 18 años destacó que ha trabajado en su autoestima y amor propio para tener seguridad en sí misma, por lo que los ataques de algunos haters no le afectan.

“Los comentarios en redes sociales me dan exactamente igual porque sé que algunos no son verdad. Yo sé cómo soy yo y la gente ajena a veces no me conoce el cien por ciento. Agradezco a la gente que me quiere y me sigue porque me han ayudado a convertirme en la persona que soy”, destacó.

Finalmente, y fiel a su estilo, Lucerito le respondió a los usuarios que, detrás de un dispositivo, dirigen crueles ataques en su contra basándose en sus características físicas.

“Hay mucha gente que no tiene nada que hacer y que comenta cosas que no sirven absolutamente de nada. Pienso que está feo que se comenten cosas sobre alguna persona”, sentenció.