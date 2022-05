Lucero siempre ha estado en el ojo público de la prensa de México, y en 2003 ocurrió incidente que marcó parte de su carrera profesional pero fuera de los escenarios y las cámaras. La actriz de telenovelas y cantante, que ofrecía una conferencia de prensa para una obra de teatro Regina, se vio abordada en gran número por la prensa especializada y ante el barrullo y tumulto, uno de sus guardaespaldas sacó su pistola de reglamento para poner poner. El hecho terminó causando, lógicamente, un revuelo mucho mayor.

En una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, la actriz dijo que el guardia se puso muy nervioso al ver cómo los reporteros se subieron al escenario en el que ella se encontraba, todo con tal de conseguir una declaración, por lo que en el momento el hombre mostró su arma como señal de alarma para que nadie más la tomara.

Tras el incidente, las críticas y condenas al acto de violencia no tardaron en llegar. Ante el cargamontón mediático, Lucero tuvo que salir a dar una conferencia de prensa en la que explicó y argumentó la reacción de un miembro de su equipo de seguridad, quien -señaló- no había sido contratado por ella sino por Alejandro Soberón, que le recomendó que una persona de seguridad la cuidara.

¿QUÉ OCASIONÓ LA MOLESTIA DE LUCERO Y EL PROBLEMA CON LA PRENSA?

La también cantante le dijo a Mara Patricia que con el tiempo se arrepintió de haber salido a brindar explicaciones postincidente, pero sentía en ese momento que el guardaespaldas necesitaba quien diese su versión. “Pobre hombre, ni modo que yo salga a decir; ‘Si, es un maldito asqueroso’, pues él estaba tratando de cuidarme, entonces creo que el gravísimo error fue el salir a dar una entrevista en el escenario y con los medios… estaba muy molesta porque, ¿sabes qué pasaba, Mara? Que eso no se oye, pero no sabes la agresividad, me gritaban groserías”, comentó Lucero.

Seguidamente, la exesposa de Mijares reveló que algunos integrantes de la prensa empezaron a hostigarla y a ser despectiva con su mamá, hecho que terminó de explotar a la artista. “Ese día ni menté madres ni nada, pero yo sí decía, ¿y?”, recordó de forma graciosa.

“Mi gravísimo error fue salir con los compañeros de los medios, no sabes la cantidad de groserías que recibí, pero no sé qué me dijeron de mi mamá y entonces ahí me enfurecí muchísimo. Caí en esa trampa. Desde esa vez ya no me enojo, todo se me resbala para no caer en provocaciones”, prosiguió.

La cantante mexicana actualmente tiene 52 años y sigue siendo una de las artistas más completas de su país (Foto: Lucero / Facebook)

¿QUÉ OPINAN LOS HIJOS DE LUCERO DE TODO ESTE INCIDENTE?

En otro momento de la entrevista con la mujer de prensa, Lucero reflexionó sobre cómo ve en retrospectiva lo ocurrido hace casi 20 años. Es más, confesó que le contó a sus hijos del incidente y se sintió apenada al hacerlo.

“Qué oso hoy en día. La otra vez les conté (a sus hijos) la historia. Bueno ellos muy asombrados con la historia, ¡qué historias!, pero como han pasado muy pocas de mi vida, se han hecho muy grandes”, aseveró la mexicana de 52 años.