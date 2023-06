Desde muy pequeña, Lucerito Mijares ha vivido rodeada de cámaras y reflectores, por lo que el ambiente artístico no es algo nuevo para ella, esto debido a la gran fama de sus padres Lucero y Manuel Mijares, aunque ahora, la joven de 18 años busca brillar con luz propia, tomando una preparación estricta que le permita destacar como actriz y cantante, dando sus primeros pasos en las presentaciones de “¡Hasta que se nos hizo!”.

De hecho, la relación de las celebs de México con su hija es una de las mejores entre los famosos, compartiendo divertidos momentos en redes sociales a la par que la joven completaba su educación en Estados Unidos.

En la actualidad, Lucerito se prepara para su primer protagónico en un musical con su rol en “El Mago”, una nueva experiencia para la artista que tuvo su debut en “La Jaula de la Locas” de 2019.

LA HERENCIA DE LUCERO Y MANUEL MIJARES A LUCERITO

En un encuentro con la prensa, la actriz de “El Mago” mostró su pasión por el arte, una herencia de sus padres y que asegura apreciar.

“Pienso yo que es como un tiro al blanco, porque algunas flechas se quedan clavadas, unas se rompen o se resbalan, pero al final del día, pues las puedes sacar; eso me han heredado mucho mis papás, que no me afecten mucho los comentarios malos”, indicó la joven en declaraciones a Mezcal TV que fueron recogidas por Telemundo.

La artista de 18 años agradeció el apoyo de sus padres en su corta carrera y admitió que ha aprendido de ellos y de su amplia experiencia.

“Me siento la más feliz y la más afortunada de ser la hija de Lucero y de (Manuel) Mijares, pues porque me han apoyado muchísimo y ¡qué mejores maestros puedo tener! La verdad es que yo me siento muy segura y muy agradecida porque ellos me han dado toda esta seguridad y apoyo siempre”, agregó.

Lucerito Mijares y Lucero han demostrado tener una gran relación (Foto: Lucero México / Instagram)

¿LUCERO MIJARES ESTÁ SOLTERA?

Durante su conversación con la prensa, la heredera de los artistas mexicanos se refirió a su vida personal, aunque lo hizo pensando en el futuro y en lo que espera de un compañero de vida.

Y es que pese a su corta edad, Lucerito se encuentra enfocada en su carrera como actriz y en su participación en “El Mago”, pero no descarta la llegada del amor en algún momento.

“Ahorita lo importante es enfocarme más en ‘El Mago’, pero pues el que se venga, pues que venga con todo. El hombre que se acerque a mi vida, pues está más que bienvenido”, indicó la mexicana.

Incluso, la heredera de “La novia de América” y el “Soldado del amor” se animó a dar su lista de requisitos físicos que debe tener su hombre ideal.