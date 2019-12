“El valor de la verdad” dio a conocer quién será la próxima persona que se sentará en el sillón rojo para tratar de responder a las 21 interrogantes y llevarse los S/50 mil que ofrece el programa. Se trata de Lucía de la Cruz, quien vuelve después de varios años para llevarse el premio mayor.

El anuncio de su participación lo realizó el propio Beto Ortiz, quien desde que se vetó el programa de Shirley Arica había dejado de dar a conocer a los invitados a través de su cuenta de Instagram, pero desde esta vez, esta fue la excepción.

“Solteros, pero no desatendidos. Ese es nuestro slogan para el 2020. Siempre es una suerte poder sentarse a conversar con una leyenda como la gran Lucía de la Cruz”, escribió junto a una foto donde ambos posaron en los estudios de Latina.

En los avances, el conductor le consulta a la cantante si le ‘chorreaba’ un sencillo a la ‘Foquita’ Farfán. “Me decía tía Lucía, me voy a jugar un ratito. Están apostando”. Y aunque a veces era pesado e insistente, terminaba dándole S/1.50. “Con todo su moco verde, te lo juro”.

Lucía de la Cruz regresa a "El valor de la verdad" para contar más detalles de su vida. (Foto: Instagram)

En otro momento se dirigió al futbolista para cuestionarle por qué no la había invitado a su cumpleaños. “Estoy molesta contigo Foca. Contrataste a Eva Ayllón y a mí no me invitaste a tu santo”.

La pregunta que causó sorpresa entre los asistentes fue: “¿Jugaste una ‘pichanga’ con el ‘Nene’ Cubillas?”. A lo que ella respondió: “Él iba a verme en un malibu negro a las 8 y 30 de la noche. Hicimos el amor en Huarmey”.

Otra de las interrogantes que le hicieron a la criolla fue si seguía siendo ‘chibolera’. Ella no dudó en contestar y mencionó que había tenido “99 novios contados con palitos en mi cama. Lunes martes, miércoles (…). Soltera pero no desatendida (…). No me gusta ser plato de segunda mesa”.

Junto al video del adelanto de “El valor de la verdad”, Beto Ortiz escribió: “Hicimos el amor en Huarmey”. Parece el título de una nueva miniserie pero es solo una de las candentes y también hilarantes confesiones de una de las mujeres más transgresoras de la canción peruana. Este sábado a las 10, El Valor de LUCÍA DE LA CRUZ La leyenda”.

¿CÓMO VER “EL VALOR DE LA VERDAD” EN VIVO ONLINE?

El polémico programa de Beto Ortiz regresó para develar los secretos más guardados de los personajes de la farándula peruana. Puedes sintonizar “El valor de la verdad” todos los sábados a las 10:00 pm por Latina, pero si no tienes acceso a una TV, déjanos decirte que existen otras formas de verlo.

Para ver el programa “El valor de la verdad” EN VIVO ONLINE desde tu dispositivo móvil sigue tres simples pasos:

- Puedes hacerlo a través de la web del canal, así que debes ingresar a www.latina.pe/tvenvivo o haz clic en el botón "vivo" que está en la parte superior derecha de esta página.

- También puedes descargarte la APP de Latina que está disponible para los móviles Android o iOS.

- Si las opciones anteriores son muy difíciles para tu acceso, entonces puedes realizarlo a través de YouTube; lo único que debes hacer es suscribirte al canal Latina.pe y sigue el playlist de “El valor de la verdad” que se actualiza cada semana.

TE PUEDE INTERESAR