La deslumbrante actriz y cantante Lucía Méndez, quien tuvo un romance con Luis Miguel, contó cómo fue la primera noche que pasaron juntos en Miami y hasta la razón por la que terminaron.

En diferentes ocasiones, la protagonista “Tres veces Sofía” ha hablado sobre la relación que tuvo con “El Sol”, aunque el propio cantante ha decidido mantenerse al límite y no ha confirmado si esto es cierto o no que tuvieron un romance. De momento, el cantante está enfocado en su gira musical.

¿CÓMO FUE LA PRIMERA NOCHE QUE LUCÍA MÉNDEZ PASÓ CON LUIS MIGUEL?

La actriz Lucía Méndez, quien es de Guanajuato, reveló que en el programa de YouTube “Pinky Promise” detalles sobre su primera y única noche con Luis Miguel y por qué dejó de hablarle por un tiempo.

Lucía, de 68 años, destacó que en ese entonces no le importaba mucho Luis Miguel, ya que era mucho más joven que ella y le impresionaban otras cosas. A pesar de eso, lo invitó a su habitación de hotel y pasaron una noche única juntos, incluso amanecieron juntos.

A pesar de la diferencia de edad, los cantantes vivieron una bonita historia de amor (Foto: Luis Miguel / Lucía Méndez / Instagram)

“Cuando fui a Miami a cantar me tocó la puerta del hotel, llegó en smoking y con una botella de champaña [...] Entró y no supe qué pasó, porque de repente me tomé una copa y me puso borrachísima y al otro día desperté junto a él y dije ‘Ah, caray”, confesó la famosa.

Sin embargo, la actriz no se sintió cómoda y se enfadó con el cantante, llegando incluso a echarlo de la suite donde se encontraban. “Me enojé y lo corrí de la suite”, dijo ella. Durante un tiempo dejaron de hablar, pero posteriormente retomaron el contacto cuando Luis Miguel la estuvo persiguiendo durante un tiempo.

Lucía Méndez describió a “El Sol de México” como alguien muy apasionado, atractivo y divertido, y mencionó que su relación duró alrededor de seis meses.

La cantante aseguró que, pese a que ‘El Sol’ era muy lindo con ella, incluso lo catalogó como buen besador, contó que realmente nunca se permitió sentir mucho por él, por lo que ella fue la que terminó con ese romance.

EL ENCUENTRO ENTRE LUIS MIGUEL Y LUCÍA MÉNDEZ AÑOS DESPUÉS DE HABER TERMINADO SU RELACIÓN

La cantante mexicana explicó que años después de haber dejado a ‘Micky’, como cariñosamente lo recuerda, este la citó, pero solo para reclamarle. Sin embargo, Méndez detalló que incluso ella lo animó a sacar los sentimientos que el intérprete tenía reservados.

"Sí, él realmente habló de ese pasaje de nuestras vidas, la verdad me sentía tan mal, me puso como camote. Fueron fuertes los reproches, me dijo que fui mala, pero no fue violento, solo estaba muy enojado. Se desahogó, le dije que lo sacara y acordamos seguir con nuestras vidas", manifestó la actriz.