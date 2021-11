¿Quién es la pareja de Lucía Méndez? La recordada actriz de 66 años ha sorprendido a sus seguidores cuando, frente a varios medios de prensa de México, reveló que tiene una pareja al que le lleva 15 años. La actriz ha dado detalles de cómo es su nueva relación sentimental, lo que ha generado más de un comentario en redes sociales sobre la expareja de Luis Miguel, el “Sol de México”, que acaba de finalizar su serie en Netflix.

A propósito del final del biopic de Luismi, protagonizado por Diego Boneta, la artista ha dicho que ahora sí está dispuesta a contar su vida en una producción, al mismo estilo de la voz de “Culpable o no”.

Méndez agregó que había rechazado las propuestas para llevar sus más íntimos secretos a la pantalla chica porque temía que lastimara a más de una persona que se cruzó en su vida.

“Tampoco soy la Santa Madre Teresa de Calcuta, nunca lo he sido, pero tampoco tengo una vida tan tormentosa. O sea, así como Lupita D’Alessio se atrevió a contar, o así como el propio Luis Miguel ahora lo vemos con la copa en la mano”, manifestó a diferentes medios de comunicación. Pero hubo otra gran interrogante: ¿qué se sabe del nuevo novio de Lucía Méndez?

La actriz dijo, en un momento, que se decepcionó al conocer a Brad Pitt, que no fue como ella esperaba (Foto: Lucía Méndez / Instagram)

¿QUIÉN ES LA NUEVA PAREJA DE LUCÍA MÉNDEZ?

La actriz mexicana Lucía Méndez ha señalado que se encuentra saliendo con un hombre que tiene 15 años menos que ella y que se encuentra en uno de sus mejores etapas porque está disfrutando el momento. La artista no ha querido develar cuál es la identidad de su nuevo galán.

“Estoy saliendo con alguien, me riega la plantita, ¿por qué no? Claro que sí. Todavía estoy en edad de merecer. (Es menor que yo) Como unos 15 años, más o menos, es que yo soy un espíritu joven (...) cuando lo veo me la paso padre, gozo la vida, no me comprometo ni él se compromete, simplemente vivimos el momento y eso es todo”, comentó Méndez.

Dijo que no pensaba dar más detalles de su estado sentimental, pero que sí estaba dispuesta a contar todos sus romances en la pantalla chica, al estilo de “Luis Miguel, la serie”. Lucía Méndez ha sido relacionada con el “Sol de México”, el productor Pedro Torres y Eduardo Yáñez, aunque este último siempre ha descartado haber tenido algo más que una amistad con la intérprete.

¿CÓMO SE CONOCIERON LUIS MIGUEL Y LUCÍA MÉNDEZ?

En una entrevista que concedió a Yordi Rosado, Méndez recordó que conoció al ‘Sol de México’ cuando fue invitada a participar en un festival musical en Miami. Desde este primer encuentro, el cantante se quedó prendido de ‘la Diva’ y no paró hasta conquistarla.

“Estaba yo en un festival en Miami, cantando, y como a la 1 de la mañana me tocó la puerta, yo con los pelos parados. Yo canté con Raúl Velasco y no me acuerdo si él cantó también”, recordó la famosa sobre la primera vez que la buscó Luis Miguel.

“Entonces le dije: ‘Por favor, me estoy durmiendo’. Para no hacer el cuento largo, me estuvo platicando y todo, pero no pasó nada, porque yo lo veía como un chavito. Me dijo que tenía 20 y yo 30, y dije: ‘Le llevo 10 años, que flojera’”, contó Méndez.

Tras este primer encuentro, donde “ni un beso” hubo entre ambos, el cantante comenzó a cortejarla: “Me empezó a buscar, a llamar, a pretender. Era muy esplendido; me daba regalos, pero algunos no los recibí. La que vivió muy de cerca todo fue Pati Padilla, que en ese momento era mi relaciones públicas”.

Sin embargo, la cantante aseguró que, pese a que ‘El Sol’ era muy lindo con ella, incluso lo catalogó como buen besador, contó que realmente nunca se permitió sentir mucho por él, por lo que ella fue la que terminó con ese romance.

“Yo no me enamoré tanto de él porque siempre consideré que no era correcto, siempre tenía como ese juicio de decir no, eso no está bien, no me puedo enamorar, no debo andar con Luis Miguel”, reveló la también actriz.

La actriz mexicana recordó algunos detalles de la corta relación que mantuvo con el 'Sol de México' y se refirió a la vez que conoció a Diego Maradona. (Fuente: América TV)

