CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. A pesar de que convirtió en el sucesor de Dios tras traer de regreso a Chloe y perdonar a su hermano Michael, “Lucifer” no se siente digno asumir el puesto e intenta retrasar su ascenso mientras elimina todas sus dudas y comprende lo que realmente implica ser el Todopoderoso.

Pero no es el único con dudas sobre su futuro, Amenadiel fue aceptado en la policía, pero debe pasar por un entrenamiento, además, se cruza se cruza con un detective racista del pasado. Mientras que, Maze y Eva organizan su boda y tienen algunas diferencias.

En tanto, una desconocida ángel baja a infierno para descubrir la manera de asesinar a Lucifer. Incluso lleva a Dan a la tierra como fantasma para conseguir información sobre la mejor manera de eliminar al diablo. Pero ¿quién es esa joven?

Chloe se prepara convertirse en la asesora de Lucifer, pero... (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 6 DE “LUCIFER”?

Se trata de Rory, la hija que Lucifer abandonó. Morningstar cree que eso es imposible y para demostrarlo se contacta nuevamente con algunas de sus exparejas. Sin embargo, al descubrir que Aurora también es hija de Chloe y que viajó del futuro, piensa que la única explicación para su abandono es su asesinato.

Una vez más Lucifer retrasa su ascenso, esta vez, para arreglar las cosas con su hija. Primero intenta demostrarle que no la abandonó y luego simplemente quiere ganarse su perdón, pero no es nada fácil lidiar con Rory, entre otras cosas, porque tiene unas alas muy afiladas. Finalmente, se da cuenta que ese no es su propósito y Amenadiel se convierte el Dios.

Lucifer intenta disfrutar del que podría ser su último día en la Tierra, pero el asesino de Dan escapa de la cárcel. En realidad, se trata de Dan, quien se metió en el cuerpo de Le Mec y luego escapó. Antes de finalmente ir al cielo Lucifer lo lleva con Trixie y luego de un extraño, pero emotivo momento se libera de su culpa.

Sin embargo, cuando Dan se va Le Mec vuelve a tener el control de su cuerpo y sabe como matar a Lucifer, así que secuestra a su hija para llegar a él. Su plan es utilizar las plumas de Rory contra el ser que cree lo ha estado torturando durante mucho tiempo.

Luego de escuchar que el mayor miedo de Lucifer es no ver crecer a su hija y perder a su familia, Rory se libera y salva a su padre. Pero a pesar de que peligro pasó, Aurora no regresa a su línea de tiempo, es decir, él aún las abandona. ¿Por qué?

Chloe y Lucifer consiguen salvar a su hija Rory (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 6 DE “LUCIFER”?

Cuando Rory intentó asesinar a Le Mec su padre la convenció de controlar su ira y no dejar que eso la domine. Este momento sumado a que todos los que conocen han logrado pasar del infierno al cielo, lo ayudan a comprender que ese es su verdadero propósito y para llevarlo a cabo debe dejar a su familia.

Además, Aurora comprende que es necesario sufrir el abandono de su padre y volver al pasado en busca de venganza, así que les hace prometer a sus padres que no cambiarán nada. Cuando Rory vuelve a su línea temporal sujeta la mano de su madre anciana madre, quien se despide de ella con la promesa de encontrarse en el “otro lado”. Finalmente, Chloe y Lucifer se reúnen para pasar la eternidad juntos.