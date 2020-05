Luego que se dio a conocer que Jefferson Farfán dio positivo a COVID-19, el programa “En Boca de Todos” se comunicó con Luis ‘Cuto’ Guadalupe para que brinde algunos detalles sobre el actual estado de salud de su famoso sobrino, quien actualmente se encuentra en Rusia.

El exfutbolista peruano señaló en dicho espacio televisivo que Farfán viene recuperándose satisfactoriamente, pero al darse a conocer la noticia la familia en Perú se asustó.

“Yo voy a dejar las cosas bien claras, como siempre he dicho él es mi sobrino y la familia lo ama, lo respeta y de hecho que fue algo muy duro recibir esa noticia, pero a la misma vez conocemos a Jefferson y sabemos que tiene una fortaleza y siempre lo ha demostrado cuando ha pasado momentos difíciles. Él siempre se recupera como el ave Fénix”, dijo 'Cuto'.

“La información que tengo es la misma que tienen ustedes y de hecho tengo un poquito más de información porque es mi sangre y uno quiere preguntar directamente porque la prensa da la noticia y alarma a la familia, pero sabemos que él está tranquilo, positivo y contento. Yo creo que eso es lo importante”, agregó.

Además, ‘Cuto’ Guadalupe recalcó que tiene una mejor relación con su sobrino tras haber estado distanciados por algunos malos entendidos.

“Yo nunca he vivido de rencor y los que me conocen saben que tengo un gran corazón... Jefferson sabe como soy yo y de hecho a veces pasan cosas, pero lo importante es que él sabe el cariño que le tenemos y no solamente yo, sino mi madre, su tía, sus primos y toda la familia en general. Siempre vamos a estar con él y más aún cuando uno está en un momento difícil como el que está él”, contó.

“De hecho han pasado cosas muy bonitas, no las voy a contar, pero estoy contento porque mi madre está feliz y si mi madre está feliz, yo estoy feliz. No entraré en detalles”, concluyó.

