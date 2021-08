Luis Mesa fue el villano más odiado y amado de Colombia cuando se estrenó la exitosa telenovela “Yo soy Betty, la fea” en 1999. En dicha producción, el actor interpretó a Daniel Valencia, un ejecutivo ambicioso que le hacía la vida imposible a la protagonista de la historia.

Desde entonces han pasado más de 20 años y del actor poco se volvió a saber. Y, a pesar de que ha trabajado en varios proyectos para la televisión colombiana, ahora se le ve desarrollar una nueva faceta como activista cannábico.

A través de su cuenta de Instagram -donde tiene más de 67 mil seguidores- Luis Mesa hizo un llamado en defensa de la marihuana, ya que, según él, el Gobierno Nacional de Colombia debe regular el consumo de la marihuana que, manifiesta, ha sido estigmatizada por muchos años.

LUIS MESA DEFIENDE EL CONSUMO DE MARIHUANA EN COLOMBIA

El pasado 3 de agosto, el actor colombiano utilizó sus redes sociales para exigir que se regule el consumo de marihuana en su país natal. A través de un video, Luis Mesa señaló que a pesar de que mucha gente todavía se rehúsa a aceptarlo, “la guerra contra el cannabis terminó desde hace un buen tiempo”.

“La mayoría de quienes nacimos en el siglo pasado, llegamos a un mundo en el que esta planta y sus productos habían sido difamados, perseguidos y prohibidos en todos los países”, comentó al inicio de su video.

“En Estados Unidos están jubilando a los perros policías que entrenaron para detectar la marihuana. Y luego de que Nueva York y otros estados decidieran regular la planta, la mayoría de adultos viven en lugares donde pueden consumirla tranquilamente, tal y como se hace con el tabaco o el alcohol”, agregó el recordado Daniel Valencia de “Yo soy Betty, la fea”.

Asimismo, el actor de 52 años señaló que en Uruguay y Canadá también pasaron por algo similar y la juventud “no entró en decadencia”, sino que por el contrario, se crearon nuevos empleos y se redujeron impuestos.

Mesa también dejó en claro que Colombia tiene gran potencial en la industria de la marihuana y los beneficios podrían ser grandes, aunque su regulación avanza lentamente.

“El cannabis medicinal apenas ahora parece que va a avanzar, y frente al recreativo se han presentado dos proyectos que no han tenido la mejor acogida en el Congreso, lo cual no es de extrañarse si recordamos que, hasta hace un par de años, la Policía estaba persiguiendo consumidores en las calles. Y así, mientras el mundo avanza, no solo nos cohibimos de generar nuevos empleos e impuestos, sino de reparar a las comunidades que más han sufrido esta guerra”, indicó.

Luis Mesa, recordado también por su papel protagónico en “Francisco el matemático”, concluyó su video diciendo que la manera en la cual los ciudadanos pueden exigir la regulación de la marihuana es a través de las propuestas de los candidatos que postularán al Congreso.

TRAYECTORIA ARTÍSTICA DE LUIS MESA

Luis Mesa comenzó a actuar a los 15 años cuando formó parte de un grupo de teatro en Medellín, su ciudad natal. Un año después, en 1993, protagonizó “Notas de pasión” y “Espérame al final”, producción en la que interpretó a Alejandro Morales.

En 1994 encarnó a Damián en “Las aguas mansas” y en 1995 protagonizó la telenovela “El manantial”. Al año siguiente, actuó en la serie “Hombres”. En 1998 tuvo participación especial en la telenovela “Yo amo a Paquita Gallego”.

Tiempo después, en 1999, obtuvo papel de profesor en la serie “Francisco el Matemático”. Por esa misma fecha, el actor interpretó a Daniel Valencia en la producción colombiana “Yo soy Betty, la fea”.

Años más tarde, Mesa fue el presentador de “Protagonistas de Nuestra Tele”, un reality actoral que batió récords de audiencia. Sin embargo, después de esta producción, comenzó su declive.

En 2004, el canal RCN lo llamó para que apareciera en otra de sus producciones, tratándose de la telenovela “Viudas de la Mafia”. La idea era que él sería protagonista junto a Carolina Gómez. El actor filmó algunas escenas; sin embargo, su personaje fue asesinado a pocos capítulos de su estreno.

Según reseña el portal Infobae, el motivo por el que Mesa salió de la serie fue porque se le habían subido los humos por su fama y era insoportable dentro del set. Después de esto, muy poco se volvió a saber de él, hasta 2008, cuando participó en “Doña Barbara”. Entre sus últimas participaciones están “La ley secreta” (2018), “Cata Mestiza” (2019) y “La reina de Indias y el conquistador” (2020).