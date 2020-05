Tras el final de la primera temporada de “Luis Miguel, la serie” en julio de 2018, los fans del ‘Sol de México’ y de la ficción de Netflix han esperado con ansias el estreno de la segunda entrega de la biopic protagonizada por Diego Boneta, y al fin ya tiene fecha oficial de lanzamiento.

Anteriormente, en un comunicado la plataforma streaming indicó que se encargará de la distribución mundial de la segunda tanda de episodios de la ficción, es decir, Telemundo ya no emitirá la serie en Estados Unidos.

Además de la fecha de estreno, hasta el momento se han revelado algunos detalles de la próxima temporada de “Luis Miguel, la serie”, lo cuales te contamos a continuación.

Diego Boneta anunció el estreno de segunda temporada de Luis Miguel, la serie (21/05/20)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 2 “LUIS MIGUEL, LA SERIE”?

Aunque inicialmente se anunció que la segunda entrega llegaría en el 2020, debido a la pandemia de coronavirus la serie fue postergada hasta el 2021, así lo anunció su protagonista a través de un video compartido en redes sociales.

Mediante la cuenta de Tik Tok oficial de Netflix en español, Diego Boneta, apareció en un corto video bailando al ritmo de “Cómo es posible que a mi lado” y “México en la piel” desde su casa. Luego de una divertida rutina de baile, el intérprete argentino confirmó la nueva fecha de estreno de la nueva temporada de “Luis Miguel, la serie”.

Como se mostró en un adelanto de los próximos capítulos, para la segunda parte de la historia del ‘Sol de México’ Boneta se trasformará físicamente para dar vida a una versión más adulta de Luis Miguel.

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 2 DE “LUIS MIGUEL, LA SERIE”?

En ‘No me puedes dejar así’ (1x13), último episodio de la primera temporada de “Luis Miguel, la serie", cuando el ‘Sol de México’ da un concierto en Paraguay, recibe la noticia de que su padre está hospitalizado y en peligro de muerte. Al principio, el cantante se rehúsa a saber más sobre su progenitor, pero pronto se da cuenta que podría ser su última oportunidad de conocer el paradero de su madre. No obstante, Luisito Rey se lleva todo lo que esconde a la tumba.

Sin esperanzas, ‘Luismi’ se retira, pero bastante pronto el alma le vuelve al cuerpo: Hugo López, su mánager, le entrega un sobre con información recopilada por el Mossad: “La encontraron, encontraron a tu madre”, le dice.

Cuando habló largo y tendido con la prensa mexicana, Magnani señaló que en los nuevos episodios de “Luis Miguel, la serie” serán abordados temas igual de fuertes que los explorados en la primera entrega. “Yo espero que (la segunda parte) venga igual, porque es una continuidad, con cosas muy importantes, temas importantes e igual de fuertes, de difíciles”.

“Es todo lo que sigue siendo la vida de una estrella, que ya no hay muchas, y conocer cómo es difícil ese balance, entre ser alguien normal y una estrella”, manifestó.