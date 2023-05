Michelle Salas confirmó su compromiso con Danilo Díaz a través de sus redes sociales y ahora han despertado las preguntas sobre la boda que está por venir. Algo que ha sorprendido a los fanáticos es la revelación de que Luis Miguel no será quien lleve a su hija al altar.

El “Sol de México” es un artista exitoso, pero su vida personal no ha tenido la misma suerte. La relación con la hija que tuvo con Stephanie Salas también es muy complicada, pues no la conoció hasta después de varios años.

Aunque conectaron eventualmente y Michelle dio a conocer públicamente que era la hija de Luis Miguel, volvieron a tomar distancia en su adultez.

Debido a la inestable relación con su padre, la modelo y empresaria ha decidido que el cantante no será quien la lleve al altar, un honor que suele reservarse para el progenitor de la novia.

¿QUIÉN LLEVARÁ A MICHELLE SALAS AL ALTAR?

Stephanie Salas será quien lleve a Michelle Salas al altar, así lo hizo saber en un comentario que dejó en las redes sociales de su hija. El pasado 7 de mayo de 2023, la fundadora de Drunk by Beauty confirmó su compromiso con una tierna fotografía besando a su novio, Danilo Díaz y mostrando su flamante anillo.

“Hija mía, nada me hace sentir más plena que verte feliz. Siento una emoción enorme y estoy segura de que me voy a desmayar cuando vaya a tu lado, así que me agarras fuerte”, dijo Stephanie en la sección de comentarios de la foto.

La publicación de Michelle Salas confirmando su compromiso y el comentario que dejó Stephanie Salas (Foto: Michelle Salas / Instagram)

Al decir “cuando vaya a tu lado”, se entiende que se refiere a llevarla por el pasadizo de la ceremonia hasta el altar.

Por supuesto, no es una sorpresa que Michelle haya elegido a su madre, quien la ha criado prácticamente sola y la ha acompañado a lo largo de toda su vida.

La cantante mexicana también aprovechó para felicitar a su hija y a Danilo por su compromiso.

“Te amo con todo mi ser y deseo absolutamente toda la dicha para ustedes, preciosa Mush. Enhorabuena, mi amor. Viva el amor. Felicidades”, agregó.