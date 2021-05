El capítulo 4 de la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” estuvo lleno de emociones y sorpresas. En el episodio titulado “Ayer” se mostró un poco más de la relación entre el “Sol de México” y su hija, Michelle, así como el estado de salud de Hugo López, representante del cantante.

En el cuarto episodio, que se estrenó este domingo 2 de mayo, se puede ver cómo ‘El Sol’ y Michelle empiezan a entablar una relación de padre e hija. Aunque el trabajo del cantante los empieza a separar, él, gracias a los consejos de Hugo López, su mánager, hace un alto en la grabación del video ‘Ayer’ para pasar más tiempo con la menor de seis años.

El tiempo que empiezan a pasar juntos despierta el lado paternal de Luis Miguel, quien revive el recuerdo de su madre Marcela Basteri. Como se sabe, de acuerdo con la serie de Netflix, la madre del cantante murió en la casa de Las Matas.

LUIS MIGUEL: QUÉ LIBRO LE LEÍA MARCELA BASTERI DE NIÑO

Sophie le pide a Luis Miguel que cuide a Michelle un fin de semana, no sin antes hacerle ver que fue una decepción para su hija que no estuviera en la fiesta de cumpleaños y le advierte: “Si vuelves a quedar mal, no la vuelves a ver. Me vale Micky, te lo juro”.

Finalmente, Luis Miguel lleva a su hija a la grabación del video “Ayer”. Ya en el set, Hugo López le informa al cantante que una joven de producción cuidara de su hija, mientras filman el video; sin embargo, el manager le advierte que ese no es lugar para una niña.

El cantante mexicano le resta importancia y pide que los medios no se enteren de nada. “Lo último que quiero es que algo salga a la prensa”, dice Luis Miguel, quien también se muestra preocupado por la salud de Hugo.

El intérprete de “La Incondicional” pasa su primer fin de semana junto a Michelle, con quien vive emotivos momentos. Sin embargo, uno de los grandes sustos también se da durante el segundo día de grabaciones, cuando la pequeña se pierde por algunos momentos.

Ya en casa, Michelle le pide a Luis Miguel que le lea un cuento antes de dormir. A regañadientes, el cantante acompaña a su hija al dormitorio, en donde ella le pone en sus manos “Las aventuras de Pinocho”, un libro que Marcela Basteri le leía a Luismi.

Incluso, al principio del cuento se lee la siguiente dedicatoria: “Para ti, mi Sol”. Esa noche Michelle revive el recuerdo de Marcela y despierta el instinto paternal de Luis Miguel.

De acuerdo con la serie de Netflix, Marcela Basteri murió en la casa de Las Matas. La progenitora del ‘Sol de México’ entró por última vez a esta casa acompañada de Sergio Basteri, lugar donde Luis la recibió.