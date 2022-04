¿Quién es Abril Campillo? Se trata de uno de los romances más polémicos que habría tenido Luis Miguel. Pero lo más comentado, que primero fue rumor y luego fue abordado por la misma mujer, fue que el padre del “Sol de México”, Luisito Rey, también habría tenido un contacto más que amical con la actriz mexicana. Esto es lo que se sabe de la celebridad que habría conquistado a los famosos, lo que no se vio en la serie de Netflix protagonizada por Diego Boneta.

La historia de Campillo en la vida de Luismi era una de las más esperadas de los seguidores del famoso cantante en “Luis Miguel, la serie”. Sin embargo, la ficción de Netflix no abordó ese supuesto romance.

La producción televisiva, protagonizada por Diego Boneta, respondió algunas incógnitas sobre la vida de Luis Miguel, pero no abordó lo que habría sido un triángulo amoroso, de acuerdo a los rumores de la prensa local.

“Como diría Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga”, respondió Campillo cuando el periodista Gustavo Adolfo Infante le preguntó si había mantenido una relación con el padre y el hijo. Lo que sí respondió directamente la ya fallecida celebridad es que “para poder entrar con Luis Miguel, para poder llegar en la época del papá, tenías que pasar la aduana del papá porque él no dejaba”.

¿QUÉ SE SABE DE ABRIL CAMPILLO, LA MUJER QUE HABRÍA CONQUISTADO A LUIS MIGUEL Y LUISITO REY?

Abril Campillo fue una actriz y cantante mexicana que falleció en 2017 a los 58 años de edad, debido a un cáncer de mama. Debutó como actriz en la película “Las del talón”, de Alejandro Galindo, en 1978. A partir de ese rol, inició una carrera prolífica en la industria cinematográfica.

Su siguiente papel, uno de los más claves de su carrera, fue “Ratas del asfalto” en el mismo año. Luego formó parte del elenco de “Corrupción”, “Para todas tengo”, “Violencia urbana”, entre otros títulos de la edad de oro del denominado Cine de Ficheras.

Luego, empezó a ser llamada para la televisión, donde trabajó en diversas telenovelas como “Abrázame muy fuerte”, “Marisol”, “Amigas y rivales”, entre otras conocidas producciones mexicanas.

¿QUÉ DIJO LUIS MIGUEL CUANDO SE ENTERÓ DE LA MUERTE DE SU PADRE?

Mientras que, cuando Luis Miguel estaba de gira en Argentina, se enteró del estado grave de Luisito Rey. En un video subido a YouTube se ve al artista en Luna Park dando un emotivo discurso, al parecer, tras enterarse del deceso de su padre.

“Quisiera disculparme de alguna forma por no tener la oportunidad esta noche de poder estar con ustedes como siempre he deseado estar, pero esta noche es una noche un poco diferente para mí (…), quisiera que me ayudarán esta noche para hacer una noche divertida, bonita porque la vida es divertida y bonita y hay que disfrutarla. Quiero desearles a todos los que están aquí mucha felicidad y que compartan todo lo que tengan con la gente que quieren, no mañana sino hoy”, dijo.

Al confirmarse la muerte de Luis Gallegos, el intérprete de “Hasta que me olvides” canceló sus conciertos y viajó a España para el funeral.

LA HISTORIA DE AMOR DE LUIS MIGUEL Y ÉRIKA BUENFIL

Por otro lado, en una entrevista del mes de julio del 2021 con Yordi Rosado, Érika Buenfil reveló detalles de lo que fue su relación con Luis Miguel y datos que algunos de sus fanáticos del cantante desconocían. Como lo mencionamos líneas rriba, ambos famosos se conocieron en un concierto de ‘El Sol’ en Monterrey.

Fue allí donde Érika y Luis Miguel se encontraron y fueron al hotel donde se estaba hospedado el cantante por su gira en Monterrey. “Ya mi mamá sabía, todo el mundo sabía porque el chofer se había encargado de avisar”, dijo.

Buenfil anotó que luego conocieron la terraza del hotel. Además, cuando estaban pasando un lindo momento, comenzaron a llegar las amistades del cantante. Por ello, cuenta, que como las visitas no se iban, los dos decidieron irse a bailar y a divertirse. Poco después regresaron al hotel donde se hospedó el artista y pasaron la noche en su suite. Pero su encuentro duro poco.

