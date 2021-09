La vida amorosa de Luis Miguel continúa dando de qué hablar. Uno de los amoríos de “El Sol de México” fue la actriz y cantante Mariana Seoane, a quien dicen el intérprete de La Incondicional le dedicó una canción hace algunos años. ¿Qué dijo ella al respecto?

A sus 51 años, Luis Miguel ha estado envuelto en muchos romances y relaciones con reconocidas actrices, cantantes, conductoras, deportistas, entre otras personalidades.

Una de las relaciones más sonadas fue la que mantuvo con la cantante estadounidense Mariah Carey y cuando ella puso fin a la relación, Micky, estuvo muy mal. En ese momento, apareció en su vida Mariana Seoane para ayudarlo a superar ese dolor del corazón. ¿Seré ese el motivo suficiente para dedicarle una canción?

¿LUIS MIGUEL LE DEDICÓ UNA CANCIÓN A MARIANA SEOANE?

La cantante mexicana Mariana Seoane, de 46 años, descartó que Luis Miguel le haya dedicado una canción, pero sí reconoció que tuvieron una fugaz relación sentimental hace un par de décadas, después de atravesar por rupturas amorosas. Esto fue lo que dijo en una conversación reciente con Venga la Alegría:

“No, yo creo que no, yo siempre les he comentado de mi amistad con él (Luis Miguel) y lo importante que fue en un lapso muy corto, pero sustancioso y no hay ninguna canción dedicada de Micky y no pasa nada. Nos encontramos en un punto importante de nuestras vidas en las que los dos nos sanamos y creo que eso ha hecho que sigamos una relación bonita”, comentó sobre el romance surgido hace casi 20 años.

¿CÓMO ES LA HISTORIA DE AMOR DE LUIS MIGUEL Y MARIANA SEOANE?

La actriz y cantante mexicana Mariana Seoane, en una conversación con Lucía Méndez, se sinceró sobre su fugaz romance con Luis Miguel, pues antes solo había hablado de una amistad. Esta es la historia.

Ambos se conocieron en España, cuando ella había terminado con Adolfo Ángel Alva, “El Temerario mayor”; y el Sol de México con Mariah Carey. “Mi historia con Micky es bien bonita. Lo conocí en España cuando había terminado con Adolfo y tenía el corazón roto”, comentó a la protagonista de Colorina.

La relación que ambos tuvieron les ayudó a los dos para sanar sus problemas sentimentales: “Nos conocimos en un momento en que yo tenía el corazón roto y él también, venía de su separación con Mariah Carey, donde había sufrido mucho también. Fuimos dos almas que nos encontramos en un momento bien difícil, donde nos sanamos y para mí fue levantar”.

La cantante reconoció que le subió la autoestima haber salido con Luis Miguel, un ídolo de México.

¿CÓMO ES SU RELACIÓN EN LA ACTUALIDAD?

Mariana Seoane reveló que aún mantiene contacto con Luis Miguel y que de vez en cuando conversa gracias a la amistad que forjaron hace casi 20 años. “Nos volvimos grandes amigos y lo que está padre es que, si al día de hoy lo veo, y nos vemos con mucho amor, con un cariño grande”, destacó.

¿POR QUÉ TERMINARON LUIS MIGUEL Y MARIAH CAREY?

Luis Miguel y Mariah Carey se conocieron en los puntos más altos de sus carreras a finales de los 90 gracias a amigos en común que los presentaron. Se conocieron en Aspen, Colorado a finales de 1998 y, desde entonces, mantuvieron una relación de tres años. ¿Por qué se separaron? La mediática pareja se separó en 2001 por los rumores de una supuesta infidelidad por parte de Mariah Carey con Eric Benét, ex esposo de Halle Berry. Mariah pasó por una profunda depresión luego de finalizar su vínculo con el cantante mexicano.