Luis Miguel: ¿realmente será cancelada la temporada 2 de la serie de Netflix y Telemundo?

La serie “Luis Miguel” de Netflix fue todo un éxito en su primera temporada, ya que se contaron muchos detalles de la vida privada del “Sol de México” y esto logró que el cantante mexicano vuelva a ponerse de moda. Los fans quedaron muy satisfechos con esta producción y sin duda esperan con ansias la segunda temporada que fue confirmada para el 2020; sin embargo, esta podría ser cancelada por diversas razones.

El rechazo de Luis Miguel a la continuación de la serie podría deberse a un tema espinoso: la desaparición de su madre, Marcela Basteri. Por su parte, el empresario que contribuyó a la financiación del proyecto, Carlos Bremen, no sabe si se abordará su posible destino. Lo que sí reconoce es que la segunda entrega debe ser más impactante que la primera. El cantante tampoco querría que la ficción narrase las intimidades de su noviazgo con Mariah Carey.

Otra de las situaciones que pone en peligro la realización de la segunda temporada de “Luis Miguel: la serie” sería que el actor Diego Boneta tiene muchos compromisos que cumplir, ya que ha sido fichado para diversas producciones.



Estas son las razones por la que quizás se puede cancelar la segunda temporada de la bio pic del “Sol de México” y dejar a los fans más que tristes.



Culpable o no | Luis Miguel la serie (Video: Netflix)

¿POR QUÉ SERÍA CANCELADA LA SERIE DE NETFLIX?

La segunda temporada de “Luis Miguel: la serie” fue confirmada para el 2020, pero al parecer esta no podría ver la luz debido a negativas del cantante. Y es que parece que no está dispuesto a que se sigan ventilando cosas de su vida privada y más si en estos nuevos capítulos se contaría todo lo que vivió en la década de los 90 en adelante. Así lo informó el diario El Universal de México.



"Netflix contempla la segunda temporada de 'Luis Miguel: La serie' para 2020, pero nos cuentan que el cantante aún no cede del todo en partes de la historia que se quiere contar, y es ahí donde Miguel Alemán Magnani, productor de la serie a través de Gatogrande y amigo del artista, está intercediendo para darle forma a la historia", mantiene el citado artículo.



Otra de las situaciones que ha vuelto más sostenible la cancelación de la serie es que Diego Boneta, el actor principal de “Luis Miguel”, ha sido convocado para ser parte de la serie “El gato negro”, la cual se emitirá por la plataforma Apple TV+ y estará a cargo del director Robert Rodríguez.



¿PROBLEMAS ECONÓMICOS?

Carlos Bremen, el empresario que financio el proyecto asegura que la primera temporada de la serie logró salvarle la carrera a Luis Miguel, ya que tenía muchas deudas acumuladas. Una vez saldadas tras recibir 5 millones de dólares por ceder los derechos de su vida, el cantante ya no estaría interesado en seguir ventilando su vida y esto podría poner punto final a la ficción de Netflix y Telemundo.