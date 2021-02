Jorge ‘El Burro’ Van Rankin y Luis Miguel fueron grandes amigos durante su juventud. Ellos compartían todo y cuando ‘El sol’ comenzó alcanzar la fama, él ahora conductor de Hoy, estuvo al lado del cantante apoyándolo en cada una de sus decisiones.

Sin embargo, como todos los amigos, tuvieron algunos algunos problemas, e incluso se dejaron de hablar por más de 22 años y en una entrevista con Yordi Rosado , Jorge “El Burro” Van Rankin reveló que de nueva cuenta se distanció de Luis Miguel, pues el cantante se molestó porque su esposa publicó una foto con él.

¿POR QUÉ LUIS MIGUEL Y JORGE ‘EL BURRO’ VAN RANKIN SE PELEARON?

La amistad entre “El Burro” y Luis Miguel nace desde los años 80′s cuando “El Sol” estaba a punto de lanzar su éxito “Cuando Calienta el Sol”, era tan buena su relación que el famoso cantante pidió a Pedro Torres quien fue el productor de dicho video que el ahora conductor de Hoy fuera parte de la producción y apareciera en la historia.

Desde entonces, Micky y “El Burro” eran inseparables hasta que un día el conductor junto con Esteban Arce le hicieron una broma pesada al representante de Luis Miguel y este se enteró, por lo que le reclamó a su gran amigo, desde entonces tuvieron que pasar 22 años para que se volvieran a ver.

“Le hicimos una broma en radio tempranísimo pero no a él sino a José Pérez su asistente personal, yo ni fui, fue Esteban –Arce– hablando como cubano. Muy cagada la broma y nos cachó José Pérez… y entonces en la tarde suena mi celular y me dice José Pérez y me pasa –a Luis Miguel– y una gritoneada de terror. Le dije no fue a ti Micky. Me encabroné y le colgué. De ahí 22 años sin hablarle. Él me mandó a la mierda. En su cumpleaños no me contestó… pasaron 22 años”, contó Jorge “El Burro” Van Rankin.

Sin embargo, pese al tiempo transcurrido, fue hace dos años y medio cuando volvieron a retomar su relación. Aunque más tarde de nueva cuenta su relación se fracturó.

“Y hace dos años y medio me habla Miguel Alemán y me dice Burro estoy haciendo la serie –por lo que lo invitó a una reunión con El Sol– y le dije ‘pero ese wey no me puede ni ver’ y organizó que nos viéramos. Llegué a Acapulco y en el encuentro con él –Luis Miguel– me dio mucho gusto ver a ese cabrón. Lo veo y yo estaba medio nervioso y veo que se empieza a reír y le digo ‘eres una mierda cabrón’… nos abrazamos. Fue un año chingón de vernos otra vez, de conocer a mi vieja, conocer a mis hijas en fotos, ir a comer, ir a sus conciertos y volvió a ser el mismo de siempre”, explicó el ex conductor del programa Hoy.

El Burro Van Rankin y Luis Miguel se vieron después de 22 años (Foto: Instagram)

Todo parecía ir muy bien entre “El Burro” y Luis Miguel, la convivencia cada vez era mejor, hasta que un día la esposa del conductor de televisión le pidió tomarle una foto junto con Van Rankin.

Sin embargo, esta fotografía fue la que nuevamente haría que “El Burro” y Luis Miguel se distanciaron pues la esposa del conductor la subió a redes sociales, fue entonces que Van Rankin recibió una llamada de la oficina del cantante.

En esa llamada, piden a “El Burro” quitar dicha fotografía de internet, fue entonces que el conductor tomó la decisión de alejarse de Luis Miguel pues es algo que le molestó y aunque dice que lo extraña mucho y le envía un mensaje: “Ya bajale cabr$%&/”.