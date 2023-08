Son muchas las mujeres que han afirmado llevar un vínculo amoroso con ‘El Sol de México’ a lo largo de los años y la relación de personalidades se incrementa mucho más con el pasar del tiempo. Y es que, recientemente, Ninel Conde apareció en televisión para asegurar que tuvo un encuentro sentimental con Luis Miguel anteriormente sin que nadie lo sepa.

Si bien la revelación de Ninel no fue planificada por ella, esta se dio durante el reality ‘Secretos de las indomables’, ya que, durante una conversación con Alicia Machado, Yuri y Paty Manterola, la mujer de 46 años dio a conocer que estuvo con Luis Miguel.

¿Amor fugaz?

En un dialogo con los medios, Ninel entró en detalles sobre lo que habría vivido con ‘El Sol’ cuando salieron por algún tiempo. La celebridad mexicana demostró su fascinación por él y resaltó su figura al calificarlo como un “tipazo” por el trato que tuvo con ella en los encuentros que tuvieron.

“Ahí salió todo. Porque bueno, estábamos entre mujeres, entre viejas chismeando, imagínense. Increíble, es un caballero, un tipazo. Nunca hablé al respecto porque no, ni para qué. El hubiera no existe ¿Quién no querría quedarse con ese muñeco, ¿no? Pero bueno, la verdad es que en ese tiempo no era ni el momento y él andaba desubicado. Al día de hoy está más aterrizado”, mencionó.

Por otro lado, en su presentación en el programa ‘El Gordo y la Flaca’, Conde fue más explícita y habló sobre el gusto físico que sintió por Luis Miguel al detallar que sus ojos relucían mucho y contaba con un bronceado perfecto. Además, aseguró que él siempre está pendiente a los requerimientos de las chicas.

“Es un dios, un sol, unos ojos espectaculares... un bronceado perfecto... tiene unos ojos divinos, bebe los mejores vinos... es un caballero, te atiende, te abre la puerta, te jala la silla, pone a todos a atenderte, está al tanto de ti... y demás cosas”, terminó diciendo Ninel sobre cómo vio al cantante en su momento. Finalmente, este no se ha manifestado al respecto para negar o asegurar este romance.

