El mexicano Luisito Comunica traspasó las redes sociales desde hace un tiempo para incursionar en una serie de negocios que le están dando buenos frutos y ahora también se le abrió la oportunidad de convertirse en actor de doblaje gracias a la película de Sonic, que está rompiendo en la sala de cines con la segunda entrega.

Ahora, en esta nueva etapa de su carrera, el youtuber habló de todo un poco mientras promociona la película y contó detalles de todos sus proyectos, los cuales son varios y parecen de no detenerse, lo cual habla mucho acerca de su buena visión, así como la perseverancia de seguir creciendo.

En sus declaraciones también comentó sobre cómo llego a este proyecto de Sonic. Además, alabó a esta película que está siendo un éxito en todo el mundo y más aún con su doblaje al español.

Luisito Comunica durante las grabaciones de "Sonic 2". La primera parte de la cinta fue uno de los mayores estrenos del 2020 en salas, donde se lanzó unas semanas antes de la pandemia del Covid-19.

¿CÓMO CONSIGUIÓ EL TRABAJO PARA DOBLAR A SONIC?

Luisito Comunica hizo un análisis de toda su carrera, principalmente por su trabajo como youtuber y fue allí que él reconoció que, casualmente, eso fue lo que lo ayudó para pasar el casting.

Y es que el desenvolvimiento que ha obtenido frente a cámaras y la forma en la que modula su voz durante sus videos, habrían sido lo que lo colocó como la principal opción al momento de elegir a la voz de esta película.

“Llevo mucho tiempo trabajando frente a la cámara, eso me ayudó en el casting, porque finalmente uno debe modular la voz, entre otras cosas. Se me ofreció el papel de Sonic para la primera entrega, me imagino que estaban buscando algún talento conocido para darle voz a un personaje todavía más conocido”, dijo Luisito.

YOUTUBE, EL PRINCIPAL NEGOCIO DE LUISITO COMUNICA

Pese a que el conocido influencer tiene varios negocios, ninguno va a superar lo que hace en YouTube, su mayor fuente de ingresos y donde más le gusta trabajar, aparentemente, pues eso mismo ha reconocido él.

Incluso, afirmó que abrir un nuevo restaurante es más emocionante que el doblaje, aunque también dejó en claro que el proyecto de Sonic es muy especial para él.

“Sonic es muy importante para mí, pero no es el proyecto más importante. Aunque es especial, no supera el empeño que le pongo a mi canal de YouTube, o el empeño cuando abro un nuevo restaurante”, sentenció.