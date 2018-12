'Luke Skywalker' ironizó en Twitter con su homónimo detenido por la policía de Tennessee

Por ironías de la vida, después de leer esta noticia tendremos que decir que La Fuerza no siempre está del lado de Luke Skywalker. Es decir, de su homónimo (Luke Sky Walker), ciudadano de EE.UU., con 21 años y natural de Johnson City, Tennessee. ¿Qué le ocurrió? Fue detenido por la policía, según un informe. Para redondear la mala semana, el actor Mark Hamill, quien da vida al protagonista de la trilogía original de 'Star Wars', ironizó con el hecho desde su cuenta de Twitter.

"The real crime here is Mr. & Mrs. Walker saddling this poor guy with that name in the first place. #MisbegottenMoniker #AlsoTooShortForAStormtrooper". (El verdadero crimen aquí es, en primer lugar, el Sr. y la Sra. Walker ensillar a este pobre hombre con ese nombre). Así compartió Mark Hamill la noticia del homónimo metido en problema con la ley en su cuenta de Twitter.

Luke Sky Walker fue arrestado el pasado jueves por la policía de Tennessee bajo la acusación de violar la libertad condicional que afrontaba por un cargo de robo, según informaron las autoridades.



Foxnews.com publicó un poco más sobre la noticia. "Walker estaba detenido sin fianza en la cárcel del condado de Carter, según los registros en línea. Fue arrestado en 2017 por cargos de robo de 46 señales de tráfico con tres cohortes, informó el Elizabethton Star en ese momento. Walker y los demás fueron encontrados con los carteles robados en el asiento trasero de un automóvil después de una parada de tráfico en el condado de Carter", publicaron en su sitio online.

La noticia no tardó en propagarse por las redes sociales hasta que llegó al teléfono de Mark Hamill, el verdadero Luke Skywalker de la saga de Star Wars. El actor publicó la nota en su cuenta de Twitter, la cual tiene 2.95 millones de seguidores. De inmediato, sus fans le dieron 1.5 mil RT y 12 mil reacciones al famoso tuit.