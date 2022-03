Una de las bandas más influyentes de la música en México es el grupo Bronco, liderada por el bajista y cantante José Guadalupe Esparza, y que recientemente ha vuelto a los escenarios con la gira Se soltaron los caballos, en la cual compartirán su amplio repertorio.

Durante la conferencia de prensa para anunciar su nueva gira, Lupe Esparza señaló que se siente feliz de su carrera, una de las más extensas de la música mexicana. “Tengo más de 45 años cantando”, señaló orgulloso.

Sin embargo, Lupe es consiente que nada es eterno y ya se ha planteado de que algún día se verá obligado a retirarse de los escenarios, aunque espera que este aún no llegue.

LUPE ESPARZA Y SU FECHA DE RETIRO

El líder del grupo Bronco indicó durante su conferencia que ha pensado en el retiro, pero que no posee una fecha para ponerle fin a su extensa carrera, pues se siente en óptimas condiciones.

“Yo nunca me he cuidado la garganta como tal, en cuestión de No tomes helado, No tomes esto o Abrígate cuando salgas, yo toda mi vida he salido así al natural y hasta la fecha”, indicó.

En ese sentido, para el cantante de 67 años llegará el día en el que él mismo note que ya debe despedirse de la música y será allí cuando tome la decisión.

Lupe Esparza es el vocalista de la agrupación (Foto: Broncoesbronco / Twitter)

“Cuando yo sienta, no quiero afirmar que sea la misma voz, porque es ilógico que sea así, tengo más de 45 años cantando, entonces todo tiene que irse deteriorando poco a poco, cuando a mí me llegue esa situación de que ‘ceros’, de que ya no es (mi voz), yo creo que yo me retiraría agradecido de tanto aplauso, de tanto cariño de la gente”, señaló.

No obstante, resaltó que no considera que este sea el momento, asegurando que habrá Lupe para rato: “Por lo pronto ahorita Esparza está fuerte, está con energía y le sigue teniendo amor a esto, es relajante, ya conocí todo, ya conocí el fracaso, y también conocí la gloria, entonces hoy disfruto lo que hago”.

¿QUIÉN ES LUPE ESPARZA?

José Guadalupe Esparza es un cantante de música regional, famoso por liderar la banda Bronco, de la cual forma parte desde 1979, cuando aún se llamaba “Los Broncos de Apodaca” junto a Erick Garza, José Luis y Javier Villarreal.

Durante su trayectoria de más de cuatro décadas, la banda ha acumulado una gran cantidad de seguidores gracias a éxitos como “Que no quede huella” y “Sergio el bailador”.

“Hoy disfruto lo que venga…y además los muchachos ahora me ayudan con los coros, cantan solos y yo creo que es una forma de irlos metiendo para ir pasando la estafeta en algún tiempo, que espero que todavía falte mucho tiempo”, indicó Lupe en la conferencia.