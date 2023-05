Lupillo Rivera y Giselle Soto parecían tener una muy buena relación desde que se casaron en el 2021. Sin embargo, rumores que circulan en redes sociales indican que el matrimonio se habría roto por una infidelidad ¿Quién traicionó a quién? Aquí te lo contamos.

El hermano de Jenni Rivera es una conocida figura en la música regional mexicana, pues tiene casi 30 años de trayectoria y ha acumulado varios éxitos como “Sufriendo a solas” y “Qué te ha dado esa mujer”.

Además de su carrera como cantante, también ha estado bajo la lupa de los medios de comunicación por sus públicas relaciones con celebridades como Mayeli Alonso, con quien estuvo casado hasta 2018, e incluso un corto, pero intenso romance con Belinda.

En el 2021 parecía sentar cabeza con Giselle Soto, una personalidad del internet y emprendedora que tiene su negocio de perfeccionamiento de cejas.

Si creen que la separación de su esposa ha sido debido a que “El Toro del Corrido” le fue infiel, pues tienen la historia al revés. De acuerdo con la información difundida por redes sociales, Giselle Soto habría sido la que supuestamente se puso a tocar el timbre en otra puerta.

¿GISELLE SOTO REALMENTE LE FUE INFIEL A LUPILLO RIVERA?

El miércoles 3 de mayo, las redes sociales explotaron cuando Emmanuel Álvarez dio a conocer una nueva primicia sobre celebridades de México. El tiktoker utilizó su cuenta para mostrar a sus seguidores unos mensajes que había recibido de una fuente anónima que aseguraba que el matrimonio de Lupillo Rivera y Giselle Soto había terminado, pues ella le habría puesto los cuernos.

“Giselle y Lupe Rivera ya no están juntos. Él finalmente la echó. Ella le fue infiel con un boxeador en Las Vegas. Ya no se siguen en Instagram”, se lee en los mensajes.

Por supuesto, esta información todavía se mantiene como un rumor, ya que ni Giselle ni Lupillo han confirmado que se han separado y, mucho menos, que esto haya sido por una infidelidad.

De acuerdo a la fuente, una prima suya conoce a su familia y, además, reveló el nombre de la otra parte implicada, quien sería Fernando Vargas Jr.

“Confía en mí, Giselle no está con Lupe Rivera. Mira sus historias, ya no está en la casa (de Temecula, California). Ya no se siguen (en Instagram). Se fue a Las Vegas a encontrarse con Fernando Vargas Jr. y la atraparon. Quiere ser Mayeli, con un boxeador”, agregó.

LAS PRUEBAS QUE INDICARÍAN QUE LOS RUMORES SON CIERTOS

Sin embargo, hay ciertos indicios que respaldan la versión de esta fuente, pues muchos elementos son fácilmente verificables.

Giselle viajó a Las Vegas a finales de abril

En primer lugar, hay que ubicar a Giselle en el lugar de los hechos. Tal como menciona la fuente anónima, la influencer estuvo de viaje en Las Vegas. En sus redes sociales, publicó una fotografía luciendo unas sandalias Christian Dior y etiquetó que se encontraba en Toca Madera, un conocido restaurante en dicha ciudad.

Giselle Soto en un lujoso restaurante en Las Vegas (Foto: Giselle Soto / Instagram)

Mientras tanto, Fernando Vargas Jr. también estuvo en Las Vegas por esas fechas, pues él mismo colgó una foto el 21 de abril donde indicaba que estaba allí.

Publicación de Fernando Vargas Jr. donde indica que está en Las Vegas a finales de abril (Foto: Fernando Vargas Jr. / Instagram)

Lupillo Rivera y Giselle Soto ya no se siguen en Instagram

Además, lo que menciona la fuente de que los esposos ya no se siguen en cierto. Si bien ambos siguen activos en redes sociales, Lupillo ya no sigue a Giselle en Instagram y ella tampoco a él.