Creada por George Kay y François Uzan, “Lupin” es una serie de drama criminal francés sobre Assane Diop, interpretado por Omar Sy. Él es un inmigrante senegalés en Francia, que busca vengar la muerte de su padre. Inspirado en el personaje ficticio de Arsene Lupin creado por Maurice Leblanc, “Lupin” nos lleva a su mundo literario ambientado en la Francia actual.

Diop está muy inspirado por las costumbres de Lupin y adopta sus métodos en su búsqueda. Cuando era un adolescente, perdió a su padre, por lo que cree que la familia Pellegrini es responsable. La vida de Diop cambia cuando se encuentra con un libro sobre Lupin, que finalmente lo pone en un viaje de aventuras para vengar la muerte de su padre.

La serie gira en torno a un antihéroe altamente calificado. Tiene estilo, una sólida historia de fondo y se las arregla para llevar a cabo planes imposibles. Además, uno de los directores es Louis Leterrier, mejor conocido por su trabajo en “Now You See Me”, que dejó a más de un fan impresionado por sus ideas en la pantalla grande.

Ahora, los fans han devorado con rapidez todos los episodios del programa, pero se decepcionaron al ver que solo tenía 5 episodios de aproximadamente 45 minutos cada uno. ¿Cuándo será estrenada la temporada 2 de “Lupin”? Express tiene la respuesta, mencionando también quienes podrían regresar del reparto.

¿CUÁNDO SERÁ ESTRENADA LA SEGUNDA PARTE DE “LUPIN”?

Si las dos primeras partes de “Lupin” consiguen el apoyo de la crítica y de la audiencia, podría continuar indefinidamente, debido a que Maurice Leblanc escribió más de 60 historias sobre las hazañas de Arsene (Foto: Netflix)

La temporada 1 de “Lupin” se estrenó el 8 de enero de 2021 en Netflix. En lo que respecta a la temporada 2, el programa sí regresará para la temporada 2, aunque aún no ha sido anunciado por la plataforma. Esto da por sentado ya que el final de la temporada 1 sienta las bases para episodios futuros con argumentos aún no cerrados completamente.

Lupin es un personaje clásico, al igual que el popular Sherlock Holmes, por lo que el programa seguramente recibirá una gran demanda de más episodios, en especial en Europa y Francia, la cuna del personaje principal. La buena noticia es que los fanáticos no tendrán que esperar mucho para la temporada 2.

La segunda parte del programa podría ser lanzada en unos meses, ya que los episodios ya están en proceso de ser producido. Por lo tanto, se puede esperar que la temporada 2 de “Lupin” se lance en algún momento a mediados o finales de 2021, aunque esto podría variar por el contexto actual.

Arsene podría regresar con la segunda temporada de "Lupin" más pronto de lo que la gente cree (Foto: Netflix)

La pandemia del coronavirus (COVID-19) ha golpeado enormemente a la industria del entretenimiento en el 2020, y aunque en el 2021 se han reanudado algunas de las grabaciones y producciones, puede que la pandemia dificulte algunos estrenos o ponga en riesgo a los actores del reparto.

La primera temporada de “Lupin” muestra la vida familiar de Assane a medida que avanza y retrocede en el tiempo para mostrar la persona que solía ser y sus motivaciones de ahora. Al final de la temporada 1, se ve a Assane pasando un tiempo con Claire y Raoul después de haber realizado múltiples robos.

"Lupin" no cerró todas las historias de sus personajes con la primera temporada (Foto: Netflix)

Claire está claramente decepcionada porque Assane no cumplió su promesa de renunciar a su “negocio”. En el viaje familiar, se encuentra con Leonard, una figura misteriosa de su pasado. Leonard y Assane parecen compartir algo de historia, que quizás solo sepamos en la próxima temporada.

La historia de Leonard también puede ocupar un lugar central en la temporada 2. La próxima parte puede ver a la familia de Assane sentir el calor de sus acciones. No obstante, aunque en la temporada 1 él le promete a Claire que solo hay una última cosa que necesita para “terminar”, sabemos que está lejos del final.