Rosamund Pike volvió los focos de atención hacia ella luego de ser protagonista de uno de los últimos éxitos de Netflix, “Descuida, yo te cuido”, donde encarna a una mujer detrás de las más turbias maquinaciones para sacar a ancianos de sus pensiones y despojarlos de todas sus pertenencias. Sin embargo, no ha sido el único éxito que encabezó. De hecho, ahora forma parte de “Madame Curie”, también del gigante del streaming.

“Radioactive”, en su idioma original, narra la vida y obra de la científica que descubrió dos elementos que se encuentran en la tabla periódica, además de la radiactividad, muriendo en dicha investigación. La película está dirigida por Marjane Satrapi.

La vida personal y profesional de la dos veces ganadora del Nobel, Marie Curie, ha sido llevada al cine en cuatro ocasiones, desde que Greer Garson la encarnó en 1943 hasta la actualidad, cuando Rosamund Pike se transforma en ella en “Madame Curie”. La cinta está disponible en Netflix desde el 15 de marzo para revivir la vida de la física y química polaca, que toma como base el libro “Radioactive: Marie and Pierre Curie, a tale of love and fallout” de Lauren Redniss.

“Radioactive”, en su idioma original, narra la vida y obra de la científica que descubrió dos elementos que se encuentran en la tabla periódica, además de la radiactividad (Foto: Netflix)

DE QUÉ TRATA “MADAME CURIE”

De acuerdo a la sinopsis de Netflix: “Impulsada por una mente brillante y un amor feroz, Marie Curie se une a su esposo Pierre en un viaje científico que alterará el curso de la historia”. La película es protagonizada por Rosamund Pike, Sam Riley, Aneurin Barnard; entre otros.

“Radioactive” revela los momentos más icónicos y muchas cosas que se desconocían de esta célebre científica, y cuyos descubrimientos aportaron a la ciencia, como lo fue la radiactividad. Además, nos muestra como Marie Curie tuvo la determinación y el carácter para triunfar en una época machista y tradicionalista de los inicios del siglo XX.

La película se divide en dos partes: la relación con Pierre Curie, junto con sus descubrimientos iniciales; y la segunda parte, más personal, que nos muestra la vida amorosa de la polaca, criticada por la prensa, sus colegas, y la sociedad francesa.

Marie Curie tendrá que pasar por diferentes problemas que, lejos de ponerle fin a su carrera, será inspiración para convertirse en un icono del feminismo y representar la lucha por la igualdad, donde las tradiciones de la Academia científica finalmente se unirán a su manera de vivir.

ACTORES Y PERSONAJES DE “MADAME CURIE” DE NETFLIX

Rosamund Pike como Marie Curie (María Skłodowska-Curie)

Harriet Turnbull como Maria Skłodowska

Sam Riley como Pierre Curie

Anya Taylor-Joy como Irene CurieArie

lla Glaser como joven Irene Curie

Indica Watson como Irene Curie (6 años)

Aneurin Barnard como Paul Langevin

Simon Russell Beale como Gabriel Lippmann

Tim Woodward como Alexandre Millerand

Jonathan Aris como Hetreed

Mirjam Novak como la enfermera Francoise

Michael Gould como el juez Clark