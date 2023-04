Pese a ser una de las participantes menos conocidas por el público, Madison Anderson ha sabido ganarse un lugar en la gran final de la tercera temporada de “La casa de los famosos”, siendo una de las favoritas para llevarse el gran premio que ofrece el programa de Telemundo.

Pese a que la finalista del Miss Universo 2019 ha evitado verse involucrada en polémicas y haber conseguido el favor de los seguidores del reality, que la apoyaron cuando fue nominada para abandonar el programa, la celeb de Estados Unidos no ha estado libre de incidentes, pues su novio Conn Davis eliminó de Instagram las fotos con ella.

Sin embargo, hay algunos datos poco conocidos de la modelo e influencer de 27 años, quien fue nominada en seis ocasiones y salvadas en todas estas, por lo que decidió contar un secreto en una de las últimas sesiones del programa.

Madison Anderson es una de las participantes de "La Casa de los Famosos" (Foto: Telemundo)

LA CARRERA DE MADISON ANDERSON EN LA MÚSICA

En conversación con sus compañeros del reality, Madison explicó que una de sus pasiones es la música y que se desempeña en este arte, aunque pocas personas lo saben.

“Yo siempre supe que iba a cantar profesionalmente”, inició la rubia.

La inspiración para que la puertorriqueña diera sus primeros pasos en la música llegó desde muy pequeña y su familia fue la responsable de su pasión.

“Yo recuerdo que estaba jugando con mi hermano y escuché en televisión a alguien cantando ópera y yo copiando y mi padre estaba en el otro cuarto y... ‘Madison, ¿esa fuiste tú?’. Y yo ‘sí’. El próximo día me metieron en clase de ópera. Ellos dijeron ‘esta niña canta como una mujer’. Y yo comencé a cantar y me encantó. Yo no sabía que yo podía hacer ruido con mi voz. Fue divertido para mí”, relató.

Los primeros temas de la modelo, influencer y cantante llegaron en 2021 y cuentan con varios miles de reproducciones en YouTube.

“Necesito buscar un manager producer para que me ayude porque literalmente yo estoy haciendo todo sola”, reconoció Madison, aunque también destacó que eso no la detendrá. “Tengo muchas ganas de trabajar y de exponer todo mi talento para que el mundo pueda disfrutar de mi talento también”, sentenció.

La modelo es conocida por su victoria en Miss Universo Puerto Rico (Foto: Madison Anderson / Instagram)

LAS CANCIONES DE MADISON ANDERSON

En su canal oficial de YouTube, creado el 14 de octubre de 2015, la puertorriqueña solo dispone de dos canciones y casi 3 mil suscriptores, los cuales se acercan las 77 mil reproducciones.