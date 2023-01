Madison Anderson, recordada Miss Puerto Rico que ocupó el segundo lugar del Miss Universo en el año 2019 acumuló mucha fama ay seguidores en las redes sociales, así que todo ello le valió para que los canales más importantes le pongan la mira, como fue el caso de Telemundo que la ha fichado para “La casa de los famosos 3”.

La conocida modelo se ha posicionado dentro del grupo de participantes que ha superado la primera nominación, por lo que seguirá una semana más, al menos. Además, los televidentes han tenido muy buenos comentarios respecto a su participación, así que le tienen fe a que llegue lejos.

Sin embargo, eso no ha sido lo único que ha llamado la atención, pues pareciera que ha tenido un acercamiento romántico con uno de sus compañeros, desatando una seria de rumores y habladurías entre todas las personas que ven el show y no conocen mucho respecto a su vida privada.

Madison Anderson quedó en el segundo lugar del Miss Universo 2019 (Foto: Madison Anderson / Instagram)

MADISON ANDERSON Y ARTURO CARMONA EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS 3”

En los primeros episodios de la tercera temporada de “La casa de los famosos” se ha visto la compenetración que han tenido Arturo Carmona y Madison Anderson, al extremo de verlos conversar muy de cerca, dando a entender que podría nacer el amor entre las dos celebridades que conviven las 24 horas del día.

Es más, en los programas especializados de Telemundo se han animado a analizar el comportamiento de ambas personas en la casa, indicando cuáles son las técnicas para la seducción y los guiños que dejan ver que, efectivamente, se trata de un coqueteo mutuo entre los dos competidores.

No obstante, su romance no es un hecho aún, ya que no hay algo más allá de lo que se ha visto en imágenes. Seguramente, si es que ambos mantienen su permanencia, se verá si ambos dan el siguiente paso.

¿MADISON ANDERSON TIENE NOVIO?

Al hacerse público el supuesto coqueteo entre Madison Anderson y Arturo Carmona, muchos han asegurado que la modelo podría tener una pareja fuera del programa. Sin embargo, conocer esa información es casi imposible debido a que ella siempre ha mantenido su vida privada totalmente al margen de su trabajo.

Por ejemplo, en 2021 Anderson dio una entrevista en la que se habló de varios temas y se tocó el tema de su vida sentimental y reveló a todos que tenía un novio, pero pidió que no se hable de ello, ya que quería mantenerlo al margen y disfrutar de su vida. Sin embargo, nunca se conoció si seguían juntos o quizá terminaron.

En agosto de 2022, Milly Cangiano, en una columna, publicó que se había encontrado con Madison Anderson y tuvieron una conversación de unos cuantos minutos. En ese encuentro, se informó que ella estaba acompañada de un guapo caballero, pero ella aseguró que se trataba de su primo y no de su novio.

En conclusión, la vida privada de la joven modelo es un misterio total, así que no se sabe si tiene novio o no.